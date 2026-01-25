Медведица Винни и Айболит: реальные судьбы героев нашего детства

Некоторые из знакомых нам героев существовали в реальности, а у многих из них были прототипы. "Винни Пух" появился благодаря медведице из Лондонского зоопарка, лев Чандр и пес Тобик из "Крокодила Гены и его друзей" были неразлучны в действительности, а настоящий "доктор Айболит" жил в Вильнюсе и лечил в основном людей. Об этих и других персонажах — в материале.

Лев Чандр и пес Тобик

Из Московского зоопарка — на страницы "Крокодила Гены и его друзей"

В 1930–1970-х годах на территории Московского зоопарка работала экспериментальная "Площадка молодняка": детенышей разных видов (в основном тех, которые по разным причинам остались без матери) содержали вместе для социализации. Звери, которые в дикой природе стали бы врагами, в общем вольере уживались и играли друг с другом: среди постояльцев были львята, медвежата, лисята, волчата, еноты, суслики, козлята, поросята, крольчата, кошки, тигренок, леопарденок и многие другие детеныши. Между некоторыми из них даже складывалась дружба — одним из самых известных стал тандем льва Чандра и пса Тобика.

Чандр родился в 1949 году в Рижском зоопарке, а в Московский он переехал четырехмесячным львенком.

"Ему было очень скучно одному. Он грустно сидел в своей клетке и даже плохо ел. Тогда к Чандру привели щенка Тобика. <...> Он весело бегал по клетке, словно приглашая львенка поиграть с ним. Так они начали жить вместе. Вскоре львенок и щенок подружились", — рассказывал в 1950 году Алексей Дорохов в журнале "Пионер".

Когда они были еще детенышами, Чандр часто заступался за Тобика в общем вольере.

"Тот даже научился пользоваться этим: визжал иногда без всякой причины, а львенок разгонял всех подряд", — писала в 1953-м в "Мурзилке" Вера Чаплина, по чьей инициативе и появилась "Площадка молодняка".

Со временем Чандр и Тобик стали совсем неразлучны — многие слышали об их дружбе и специально приходили посмотреть на парочку. Вдохновился этой историей и Эдуард Успенский, сделав льва Чандра и щенка Тобика героями повести "Крокодил Гена и его друзья" (1966).

Медведица Виннипег

"Винни Пух" появился благодаря канадской медведице

Летом 1914 года, перед отправкой на фронт, ветеринар и лейтенант канадской армии Гарри Колборн купил за $20 на станции медвежонка — у охотника, который, предположительно, убил медведицу-мать. Детеныш оказался самкой: Колборн назвал ее Виннипег (в честь одноименного канадского города, в котором он жил) и увез с собой на место службы — в Великобританию. Винни ела из бутылочки и с рук, обожала сгущенку, была доброй и игривой, поэтому быстро стала любимицей и талисманом корпуса, в котором Гарри служил ветеринаром. Когда в декабре 1914-го Колборна направили на поля сражения Франции, он не рискнул брать с собой Винни и на время пристроил ее в Лондонский зоопарк.

После окончания Первой мировой войны ветеринар вернулся за питомцем, но увидел, что Виннипег стала местной звездой. Медведица, с детства привыкшая к людям, была настолько ручной, что посетителям — под присмотром сотрудников — разрешали с ней играть, кормить ее и гладить. Видя, сколько радости Винни дарит детям, в 1919-м Колборн решил навсегда передать ее Лондонскому зоопарку.

Среди поклонников Виннипег был Кристофер Робин Милн, сын британского писателя Алана Милна. У мальчика была любимая игрушка — плюшевый мишка из лондонского универмага Harrods. Кристофер Робин называл его Мистер Эдвард Медведь, но под впечатлением от первой встречи с Виннипег в 1924-м переименовал в Винни Пуха. Милны часто навещали медведицу в зоопарке, впечатления накладывались на игры, а вскоре Алан решил написать повесть о Винни Пухе и других плюшевых любимцах своего сына, среди которых были Пятачок, Иа-Иа, Тигра, Кенга и Крошка Ру. Произведение разошлось и по Великобритании, и за ее пределами — реальная Виннипег стала еще более популярной, к ней выстраивались очереди. Окруженная любовью, она прожила 20 лет и скончалась в 1934 году.

Доктор Цемах Шабад

Реальный Айболит помогал беднякам

Цемах (Тимофей Осипович) Шабад родился в 1865 году в Вильне (в ту пору город входил в состав Российской империи, а ныне — Вильнюс, столица Литвы). Он окончил медицинский факультет Московского университета, работал врачом в Москве, боролся с эпидемией холеры в Астрахани. В 1894-м возглавил одну из больниц в Вильне, получил известность как терапевт, автор медицинских статей и общественный деятель — Цемах был членом городского муниципалитета, боролся за права евреев, создал отделение Общества охранения здоровья еврейского населения. В 1905-м за антиправительственные выступления Шабада арестовали, отправили на полгода в тюрьму и приговорили к трем годам каторжных работ, но затем наказание заменили на высылку из России, и Тимофей Осипович продолжил учебу и карьеру в Германии.

В Вильну Шабад вернулся в 1907-м и начал частную медицинскую практику. Он лечил всех, кто к нему обращался, не брал денег с бедняков и, наоборот, помогал им всем, чем мог. Тимофей Осипович инициировал создание приютов для сирот, бесплатных столовых в школах и оздоровительных лагерей, организовал акцию "Капля молока", в рамках которой малоимущим матерям с грудными детьми выдавались еда и одежда. Было на его счету много и других социальных проектов.

В 1912-м с врачом познакомился Корней Чуковский.

"Звали его доктор Шабад. Был это самый добрый человек, какого я только знал в жизни. Он лечил детей бедняков бесплатно. Придет, бывало, к нему худенькая девочка, он говорит ей: "Ты хочешь, чтобы я тебе выписал рецепт? Нет, тебе поможет молоко, приходи ко мне каждое утро, и ты получишь два стакана молока". И по утрам, я замечал, выстраивалась к нему целая очередь. Дети не только сами приходили к нему, но и приносили больных животных", — вспоминал писатель. Так и появились сказки о добром докторе Айболите.

Цемах Шабад скончался в 1935-м в возрасте 70 лет от заражения крови, проводить его пришли 30 тыс. человек. В центре Вильнюса в память о нем стоит памятник — врач, а рядом с ним девочка с кошкой на руках.

Профессор Иван Алексеевич Каблуков

Тот самый "рассеянный с улицы Бассейной"

"Когда я писал свою шутливую поэму, я отчасти имел в виду обаятельного и — неподражаемого в своей рассеянности — замечательного ученого и превосходного человека — И.А. Каблукова", — сообщал Самуил Маршак в письме 1960 года.

Иван Алексеевич Каблуков (1857–1942) был светилом науки, профессором Тимирязевской академии, создателем школы физикохимиков в России. При этом современникам он запомнился не только своими открытиями, но и рассеянностью, а также необычной, сбивчивой манерой речи.

"Желая произнести сочетание слов "химия и физика", произносил "химика и физия"; и тут же, спохватываясь, — "совсем не то", — начинал разъяснять новыми чудовищностями, в которых "я, то есть совсем не я" фигурировало то и дело", — вспоминал Андрей Белый в книге "На рубеже двух столетий".

Говорят, иногда профессор подписывался как Ив. Каблук, а вместо "Менделеев и Меншуткин" мог сказать "Мендельшуткин". Впрочем, Белый утверждал, что многие фразы, приписываемые Каблукову, на самом деле были импровизацией тех, кто его пародировал. Байки, шутки и даже сценки про Каблукова веселили москвичей:

"Делал опыты: лопа колбнула, и кусочек глаза попал в стекло" (вместо "колба лопнула, и кусочек стекла попал в глаз").

По словам того же Белого, профессор знал о пародиях на себя, сам видел их и не смущался. Был он в курсе и того, что Самуил Маршак вдохновился его образом при написании поэмы "Вот какой рассеянный" (1930).

"Конечно, метил в меня!" — признавался Каблуков, прочитав про героя с улицы Бассейной, который путал шляпу со сковородой, рубашку — с брюками, переставлял слоги в словах и пытался уехать из Ленинграда в отцепленном вагоне.

"Робинзон Крузо", проживший на необитаемом острове четыре года и четыре месяца

Считается, что прототипом Робинзона Крузо был шотландец Александр Селькирк — мореплаватель, живший в 1676–1721 годах. Родившись в семье сапожника, он не захотел продолжать дело отца, сбежал из дома и пропал на несколько лет: по одной версии, занимался пиратством, по-другой — служил на судах английского военного флота. В 1703 году 27-летний Селькирк поступил боцманом на корсарское судно "Сэнк пор", которое участвовало в экспедиции по поиску и грабежу испанских кораблей, перевозивших сокровища.

Плавание было напряженным — сменился капитан, члены экипажа ссорились, много добычи было упущено, а само судно протекало и требовало основательной починки. В 1704-м во время стоянки Селькирк разругался с капитаном, отказался возвращаться на "Сэнк пор" и заявил, что лучше один останется на необитаемом острове. Так и вышло: раздраженный капитан поймал Александра на слове и оставил его в одиночестве на Мас-а-Тьерра — острове, входящем в архипелаг Хуан-Фернандес (в юго-восточной части Тихого океана, 674 км западнее берегов Чили). Для выживания Селькирку выдали кое-какие вещи — списки в разных источниках разнятся, но сходятся на том, что ему достались пистолет, нож, топорик, овес, табак, несколько навигационных приборов и Библия.

На острове Александр Селькирк питался моллюсками, охотился на одичавших домашних коз (прежде на Мас-а-Тьерра жили испанские колонисты), от них же получал молоко. Также он собирал дикую репу, капусту и ягоды. Поначалу моряк жил в пещере, а после построил себе две хижины из дерева. Из скорлупы кокоса он сделал посуду, а из шкур коз мастерил себе одежду и обувь. Чтобы не разучиться речи, отшельник читал вслух Библию. Однажды на остров прибыли два судна, но они оказались испанскими, а поскольку Англия и Испания были врагами, Селькирк был вынужден спрятаться в глубине острова.

Помощь пришла в 1709-м — к тому моменту Александр провел на острове больше четырех лет. Английское судно "Герцог" во главе с капитаном Вудсом Роджерсом пришвартовалось у берегов: моряки обнаружили Селькирка и спасли его. Мужчине удалось вернуться к нормальной жизни, еще несколько лет он работал на других судах, в том числе у Вудса Роджерса. Также он оказался неплохим рассказчиком, поэтому вскоре о его выживании на острове знали уже многие. Дошла эта история и до писателя Даниеля Дефо, который в 1719 году выпустил роман "Робинзон Крузо". Скончался Александр Селькирк в 1721 году.