Туалетные правила русских дворян: какими они были

Когда мы говорим о дворянском этикете, на ум приходят балы и светские рауты. Однако строгие правила регулировали всю жизнь аристократа, включая самые будничные и деликатные моменты. Посещение туалета в XVIII–XIX веках тоже было делом, подчинённым церемониалу, гигиене и сословным представлениям о приличиях.

Чистота и перчатки: непременные условия

Безупречный внешний вид и опрятность были для дворянина обязательными. Этикет требовал строжайшего соблюдения гигиены. После каждого посещения уборной аристократ обязан был мыть руки. Более того, многие меняли перчатки — иногда до шести пар в день. Это касалось как мужчин, так и женщин.

Ватерклозеты: роскошь столичных дворцов

Прогресс в этом деликатном деле начался с Петра I. Первый в России туалет с проточным смывом (ватерклозет) появился в 1710 году в Летнем дворце Санкт-Петербурга. Вслед за императорскими резиденциями таким удобством обзавёлся и ближайший сподвижник царя — Александр Меншиков. Однако настоящая канализационная система в Зимнем дворце была устроена лишь в 1826 году архитектором Карлом Росси. Столичная знать могла пользоваться относительно современными «удобствами», в то время как в провинциальных усадьбах вплоть до XX века были распространены привычные нужники с выгребными ямами.

Ночные вазы: фарфоровые произведения искусства

В спальнях дворян вместо простых горшков использовали специальные фарфоровые или фаянсовые судна — ночные вазы. Их стыдливо прятали под кроватями или в специальных шкафчиках. Утром опорожнением занималась прислуга.

Эти предметы зачастую были настоящими произведениями искусства, украшенными росписью и орнаментами. В описи имущества Зимнего дворца, например, значился «Стул ночной простого дерева с кожаной подушкою и фаянсовым горшком».

Бурдалю: дорожный секрет аристократок

Долгие путешествия в каретах ставили непростую задачу. Решением для женщин стало бурдалю — небольшое продолговатое судно из фарфора, внешне напоминавшее соусницу. Его прятали в муфте и при необходимости использовали прямо в карете, подолы пышных юбок скрывали процесс от посторонних глаз. Содержимое затем выплёскивали из окна. Само название — насмешливая отсылка к французскому проповеднику Луи Бурдалу, чьи многочасовые проповеди вынуждали парижских аристократок пользоваться подобными сосудами прямо в храме. Русские барыни, позаимствовав идею, всё же находили подобное поведение в публичном месте немыслимым и предпочитали удалиться.

Провинциальные реалии: тёплые «нужники»

Интересное свидетельство оставил японский купец Дайкокуя Кодаю, проживший в России десять лет в конце XVIII века. В своих записках он подробно описал устройство туалетов в русских усадьбах: каменные сооружения на 4–5 мест с выгребными ямами. Он особо отметил, что зимой в них топили печи, чтобы гости не мёрзли.

Таким образом, туалетный этикет русского дворянства сочетал в себе европейские новшества, строгие гигиенические правила и практическую изобретательность, отражая общую картину аристократического быта с его вниманием к внешним приличиям и скрытыми от посторонних глаз будничными деталями.