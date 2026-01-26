26 января: как в народе отмечали день Ермила

В православии почитают память мучеников Ермила и Стратоника. Это были славянские подвижники, жили они в IV веке в городе Сингидона (сейчас это город Белград). Ермил был диаконом, а Стратоник - тюремным надзирателем и тайным христианином, другом Ермила. В народном календаре отмечают день Ермила.

Во многих селениях старались этот день провести на печке, не выходя из дома, чтобы не пристали болезни. Женщины занимались домашней работой, мужчины - хозяйственными делами. При этом не важно, какого пола или возраста были домочадцы, они внимательно наблюдали за кошкой. В этот день по ее поведению предсказывали будущее.

Считалось, что если дорогу перебежит черная кошка, придут неприятности. Ведь в облике черной кошки представляли нечистую силу. При этом если в семье болел ребенок, в этот день его купали вместе с черной кошкой. Верили, что болезнь от ребенка перейдет на животное. Считалось, что если положить кота в колыбель к младенцу, дитя будет лучше и крепче спать.

Была и такая примета, что если сесть на место между кошкой или котами, то можно излечиться от многих болезней. Нельзя ставить кровать туда, где спит это животное, иначе семья будет бездетной. Хорошей приметой было, если в дом заглянет бродячий кот. Его кормили и оставляли ночевать.

В этот день предпочитали не спорить, чтобы не лишиться спокойствия. Нельзя было сильно гнуть спину, чтобы не надорваться. Плохой приметой было переезжать или менять работу. Считалось, что на новом месте жизнь или работа не сложится.

Если синицы расшумелись, весна скоро придет. Туман увидели - весной жди разлив рек. На небе ни облака - суровые морозы идут. Деревья в лесу шумят - жди снегопада, а трещат - стужа долго простоит.