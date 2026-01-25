«Ночь, когда Москва горела»: что скрыло расследование пожара 1977 года

В конце 1960-х Москва обрела новый символ своего величия — гостиницу «Россия». Четыре корпуса, объединённые в гигантский прямоугольник, более трёх тысяч номеров, концертный зал на две с половиной тысячи мест, рестораны с видом на Красную площадь. Это был самый большой отель Европы, гордость советской столицы, где останавливались партийные делегации, зарубежные гости, звёзды эстрады и простые граждане, приехавшие в центр страны по путёвкам профсоюзов. Здание строили спешно, к 50-летию Октября, и уже тогда, по воспоминаниям старых московских инженеров, экономили на всём, что не бросалось в глаза. Деревянные перегородки вместо негорючих, ковровые покрытия, пропитанные легковоспламеняющимися составами, вентиляционные шахты без должных заслонок. Всё это казалось мелочью в эпоху грандиозных строек. Никто не думал, что через десять лет эти «мелочи» обернутся трагедией.

Роковая пятница 25 февраля

Вечер пятницы 25 февраля 1977 года казался обычным. В концертном зале «России» шёл спектакль Аркадия Райкина — зал был полон, более двух тысяч зрителей. На верхних этажах северного корпуса отдыхали постояльцы, в ресторанах звучала музыка. Около девяти вечера в радиоузле на пятом этаже кто-то из сотрудников, по официальной версии, оставил без присмотра включённый электроприбор — то ли паяльник, то ли кипятильник. Первое возгорание заметили не сразу. Когда дым пошёл по вентиляционным каналам, попытались справиться своими силами — спасали аппаратуру, вызвали пожарных с опозданием. Сигнал в городскую службу поступил только в 21:24. К этому моменту огонь уже распространился на несколько этажей вверх. Горючие материалы сделали своё дело: пламя поднималось с невероятной скоростью, дым заполнял коридоры, лестничные клетки превратились в дымовые трубы.

Ночь, которую не забыли пожарные

Пожару присвоили высшую, пятую категорию сложности. На тушение бросили всё, что было в Москве: более 1400 огнеборцев, десятки автоцистерн, насосы качали воду прямо из Москвы-реки. Мороз стоял крепкий, рукава обледеневали, но люди работали до утра.

Автолестницы доставали только до седьмого-восьмого этажа, выше спасали штурмовыми лестницами и верёвками. Пожарные в дымозащитных аппаратах пробирались по задымлённым коридорам, выносили людей на руках. В ресторане на 21-м этаже оказались отрезаны десятки посетителей — их выводили на крышу, обматывая головы мокрыми полотенцами. Концерт Райкина продлили по просьбе штаба тушения: чтобы избежать паники в зале.

К утру огонь удалось локализовать. Выгорело около трёх тысяч квадратных метров, более восьмидесяти номеров. Но цена была страшной: 42 человека погибли, ещё более пятидесяти получили тяжёлые травмы и отравления.

Расследование под контролем высших инстанций Трагедия произошла в сердце столицы, у стен Кремля. На место выехали члены Политбюро — Косыгин, Андропов, Щёлоков, Гришин. Расследование поручили специальной комиссии под надзором Генеральной прокуратуры и КГБ. Работала она больше полугода, опрашивала сотни свидетелей, проводила экспертизы. Официальные выводы были осторожными. Комиссия не смогла «категорически и однозначно» установить первоначальный очаг и точную причину возгорания. Основная версия — неосторожное обращение с электроприборами в радиоузле на пятом этаже. Никаких следов поджога или диверсии обнаружено не было. Эксперты под руководством известного специалиста Игоря Таубкина подтвердили: криминального умысла нет. Однако вскрылись грубейшие нарушения правил пожарной безопасности. Здание строилось с отступлениями от норм, система дымоудаления была неисправна, огнетушители отсутствовали в нужном количестве. Персонал радиоузла не сразу вызвал пожарных, пытаясь потушить огонь самостоятельно. Главного инженера и директора гостиницы отстранили, но уголовные дела против них прекратили по амнистии к 60-летию Октября.

В 1978 году суд вынес приговоры двум сотрудникам службы слабых токов — полтора и один год лишения свободы за халатность. Один из фигурантов дела покончил с собой ещё до суда.

Почему остались вопросы

Даже через десятилетия пожар в «России» называют одним из самых загадочных в советской истории. Почему огонь распространился так быстро? Почему датчики сработали почти одновременно на разных этажах? Почему в некоторых воспоминаниях пожарных упоминаются несколько очагов? Слухи о поджоге ходили сразу. Говорили о криминальных разборках, о конфликте между КГБ и МВД (в гостинице были помещения обеих служб), о диверсии иностранных спецслужб. Кто-то связывал трагедию с политической борьбой в верхах. Но комиссия, имевшая доступ ко всем материалам, включая секретные, таких версий не подтвердила. Часть документов была засекречена, и даже после снятия грифа через сорок лет однозначного ответа нет. Возможно, причина проста: в спешке восстановления гостиницы к 1 мая 1977 года многие следы были утрачены навсегда. После пожара «Россию» восстановили за считаные месяцы — по личному указанию Виктора Гришина, первого секретаря МГК КПСС. Капитальной перестройки систем безопасности не провели: экономили время и средства. Гостиница проработала ещё три десятилетия и была снесена в 2006 году уже по другим причинам.