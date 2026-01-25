«Абсолютное зло»: где в России обитают самые опасные членистоногие в мире

Увидев стремительно мелькающее в темноте существо со множеством лапок, многие испытывают почти первобытный ужас. Сколопендры, которых часто называют сороконожками, — древние и успешные хищники, чья биология полна удивительных фактов, способных вызвать не только отвращение, но и своеобразное уважение.

Оружие в голове: Ядовитые ногочелюсти

Эти членистоногие уникальны своим «вооружением». Первая пара их конечностей эволюционировала в специальные придатки — ногочелюсти (форципулы), оканчивающиеся ядовитыми когтями. Это не ноги, а инструмент для охоты и защиты. Именно поэтому их образ так эксплуатируется в литературе и кино как воплощение ползучего ужаса.

Сила яда зависит от вида и размера особи. Укус крупной тропической сколопендры может быть смертелен для человека. Более мелкие виды, например, сколопендры, которые обитают в Крыму, вызывают сильнейшую боль, отёк и температуру, сравнимую с серьёзной интоксикацией.

Не сорок ног, а нечётное количество пар

Народное название «сороконожка» вводит в заблуждение. Количество пар ног у разных видов варьируется от 15 до 171, и оно всегда нечётное. Так что идеальной сороконожки в природе не существует. Скорость, с которой они перемещают все эти конечности, делает их молниеносными охотниками.

Близкие соседи: домашние мухоловки

Некоторые виды приспособились жить рядом с человеком. В квартирах можно встретить мухоловку обыкновенную (Scutigera coleoptrata) — небольшую многоножку с длинными ногами. Она абсолютно безвредна для людей и является полезным соседом, истребляя тараканов, мух, моль и пауков. Избавиться от неё можно, снизив влажность в доме.

Необычные способности: рост, регенерация и материнство

Долгожители. Сколопендры живут 2-3 года, что для членистоногих весьма солидно. Более того, они растут на протяжении всей жизни. Регенерация. Потерянные в схватке с хищником ноги у них отрастают после линьки, правда, новые конечности всегда короче утраченных. Материнский инстинкт. Вопреки стереотипам о насекомых, многие сколопендры — заботливые матери. Самки некоторых видов охраняют кладку яиц, обвивая её телом, пока не вылупятся личинки. Интересно, что некоторые популяции (например, в Крыму) размножаются партеногенезом, то есть без участия самцов.

Аппетит гигантов

Настоящие гиганты обитают в тропиках. В Южной Америке и на Карибских островах живут сколопендры длиной до 26 см, а в Австралии находили экземпляры под 30 см. Эти монстры способны справиться с лягушкой, ящерицей или мелкой птицей. Их пищевое поведение тоже своеобразно: они едят медленно, с перерывами, а после трапезы тщательно чистят свои грозные ногочелюсти усиками.