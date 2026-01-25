Почему советские военнопленные отказывались возвращаться из Афганистана

За время афганской войны в плен к моджахедам попали, по данным контрразведки, 417 советских военнослужащих. Большинство вернулись на родину в результате обменов, но судьбы некоторых сложились иначе. Достоверно известно о четырёх бывших солдатах, которые после плена добровольно остались в Афганистане, приняли ислам, обзавелись семьями и новой жизнью.

Сергей Красноперов (Нурмамад): дезертир, нашедший покой

Уроженец Кургана Сергей Красноперов в 1985 году, отслужив почти два года, бежал из части. По данным его сослуживцев, он трижды пытался уйти к афганцам. По одной из версий, им двигал страх перед трибуналом за продажу военного имущества. По другой — тяжёлые отношения в коллективе.

Попав к полевому командиру Саттару, Красноперов, принявший ислам и имя Нурмамад, помогал моджахедам чинить оружие. Через год его женили на местной девушке. Сегодня 54-летний Нурмамад живёт в Чагчаране, имеет шестерых детей и, работая на двух jobs, зарабатывает по афганским меркам хорошие деньги — около $1200 в месяц.

В Россию он возвращаться отказывается.

«Родных там не осталось, а здесь я уважаем», — говорит он.

В 90-х его навещала мать, но после её смерти связь с родиной оборвалась.

Геннадий Цевма (Никмохаммат) и Александр Левенец (Ахмад): Украинцы, ставшие афганцами

Двое земляков из Донецкой области, попавшие в плен в 1983 году, разделили схожую судьбу.

Геннадий Цевма (Никмохаммат) утверждает, что в плену с советскими не воевал. Приняв ислам, он женился на местной девушке, работал шофёром при талибах. Несколько лет назад он посетил Украину, навестил могилы родителей, но оставаться не стал, объяснив, что в Афганистане — его семья и жизнь. По версии поисковика Леонида Бирюкова, в 1992 году Цевма ещё был в банде и, несмотря на попытки выкупа и гарантии амнистии, возвращаться боялся, не веря, что его простят.

Александр Левенец (Ахмад) также попал в плен в 1983-м, работал у моджахедов водителем. Приняв ислам, он женился, у него пятеро дочерей. Он работает таксистом и, совершив хадж, стал истовым мусульманином. Узнав о смерти матери и брата, он оборвал связи с родиной. «Мой дом теперь здесь», — заявляет он.

Николай Выродов (Насратулла): солдат, перешедший на сторону врага

Британская газета The Daily Telegraph пишет, что Николай Выродов дезертировал из части в 1981 году, прослужив всего 3 месяца. По словам самого Выродова, это произошло якобы после карательной операции советского подразделения против мирного населения одного из афганских кишлаков. Выродов добровольно принял ислам и воевал против своих, поэтому пленным как таковым себя не считал. Его использовали как специалиста по подрывному делу, Насратулла Мохамадулла воевал 8 лет и после вывода советских войск из Афганистана, состоял в личной охране Гульбетдина Хекматияра.

За Выродовым охотилась армейская разведка, но вышли на него в 1996 году все те же сотрудники Комитета по делам воинов-интернационалистов. При содействии посольства Украины в Узбекистане, украинского МИДа Выродов в 1996 году на несколько месяцев приезжал в Харьков, но потом вернулся в Афганистан и снова поступил на службу к моджахедам. Сейчас он работает в полиции, обзавелся семьей, имеет пожизненную пенсию. Журналистка «Московского комсомольца» Юлия Калинина в 2004 году посетила в Хинджане глинобитное жилище Николая Выродова, задавала ему вопросы о возвращении на родину. Выродов-Насратулла злился и уходил от ответа – было заметно, что эта тема ему крайне неприятна. «МК» сделал вывод: быть может, за Выродовым числятся такие преступления, что по возвращении на Украину даже амнистия не спасет его от тюрьмы.