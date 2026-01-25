Как между США и СССР едва не началась ядерная война

2026 год начался с нападения США на Венесуэлу и угроз Трампа захватить Кубу и Гренландию. До 1991 года подобное считалось бы ненаучной фантастикой. Всё происшедшее заставляет вспомнить операцию «Анадырь», проведённую в 1962 году – и о том, как подобные нынешними американские «шалости» загнали мир на порог ядерной войны.

Честолюбивый президент Джон Кеннеди в августе 1961 года санкционировал подготовку операции против Кубы под кодовым названием «Мангуста», предусматривавшей возможность поддержки высадки кубинских наёмников армией и ВМС США.

Перед советским правительством встал трудный выбор. Отдать Кубу на расправу США было бы крупным идеологическим и политическим поражением СССР. С учётом географического расположения Кубы помочь ей, используя обычные вооружения, было невозможно. И тогда Хрущёв решил тайно доставить на Кубу баллистические ракеты средней дальности Р-12 и Р-14.

Советский Генштаб разработал план операции «Анадырь» по размещению ракет на Кубе. Общая численность группы войск должна была составить 44 тыс. человек. Реально в перевозках войск, боевой техники и вооружения приняли участие 85 судов, которые совершили 180 рейсов на Кубу и обратно.

Специально для операции «Анадырь» в середине апреля 1962 года была сформирована 51-я ракетная дивизия в составе пяти полков. Всего на Кубу должны были поставить 36 ракет Р-12 и 24 ракеты Р-14. Оба типа ракет были оснащены ЯБЧ мощность 1 мт.

Сухопутные войска в операции «Анадырь» были представлены специально сформированными 302-м, 314-м, 400-м и 496-м отдельными мотострелковыми полками.

Всего на Кубу было доставлено тактических спецзарядов:

80 БЧ по 2-20 кт к крылатым ракетам ФКР-1;

6 авиабомб по 8-12 кт к бомбардировщикам Ил-28;

12 БЧ по 2 кт к тактическим ракетам «Луна»;

6 БЧ к ПКР «Комета» системы «Сопка».

Любопытно, факт доставки на Кубу тактических ядерных боеприпасов разведкой США в ходе кризиса установлен не был.

Прикрывать советские торговые суда, направлявшиеся на Кубу с грузом оружия, пришлось четырём дизельным торпедным подводным лодкам проекта 641 – Б-4, Б-36, Б-59 и Б-130 – под командованием командира 211-й бригады Северного флота капитана 1 ранга В. Агафонова.

Все лодки имели по одной, а по некоторым данным, по две торпеды Т-5 с ядерной боевой частью (ЯБЧ). О торпедах Т-5 пишут все авторы, но я позволю себе усомниться.

В конце октября 1961 года на полигоне Новая Земля в бухте губы Чёрная было состоялось учение «Коралл». В ходе него проведены две стрельбы торпедами калибра 533 мм с ядерными зарядами с дизельной подводной лодки Б-130 проекта 641 под командованием капитана 3 ранга Н.А. Шумкова.

23 октября был произведён выстрел торпеды с ядерным зарядом, взрыв произошёл на глубине примерно 25 м. Его мощность составила около 4,8 кт.

27 октября был произведён второй выстрел торпеды со спецзарядом, взрыв произошёл на поверхности воды, мощность составило 16 кт. Стрельбы проводились на дистанцию 12,5 км. Командир подводной лодки Н.А. Шумков был награждён орденом Ленина.

В воспоминаниях участников говорится, что все торпеды были одного типа – 53-58 (Т-5).

Однако торпеда Т-5 со спецзарядом мощностью около 4 кт была принята на вооружение в 1958 году. Произведена малая серия торпед Т-5 для Северного и Тихоокеанского флотов. А в конце 1960-х годов её производство было прекращено.

Одновременно началось изготовление более совершенных торпед 53-61, оснащённых АСБО (Автономное специальное боевое зарядное отделение). Мощность АСБО – до 20 кт. Интересный момент: торпеда с АСБО не могла быть запасной, и на протяжении всего похода она находилась в торпедном аппарате.

Судя по всему, первый выстрел в операции «Коралл» был сделан торпедой Т-5, а второй – торпедой 53-61 с АСБО. Отсюда и существенная разница в мощности взрыва. Да и четыре подводные лодки проекта 641, отправленные к берегам Кубы, скорее всего несли не Т-5, а 53-61 с АСБО.

Дело в том, что название Т-5 было рассекречено намного раньше, чем АСБО. Поэтому и ядерные торпеды четырёх лодок обозвали Т-5.

В ночь на 1 октября 1962 года четыре лодки покинули Полярный. С этого момента они выводились из состава Северного флота, передавались под непосредственное управление Главного штаба ВМФ и стали именоваться 69-й бригадой. Лодки должны были скрытно следовать в кубинский порт Мариэль со средней скоростью 10 узлов.

Президент Кеннеди приказал ВМС США найти и вынудить подняться на поверхность русские подводные лодки, а в случае необходимости – уничтожить. Против четырёх дизельных лодок американцы отправили: три авианосные группы в составе авианосцев «Эссекс», «Рандолф» и «Уосп», каждый из которых имел на борту 50-70 самолётов и вертолётов, противолодочный вертолётоносец, более 180 кораблей сопровождения, а также почти двести самолётов базовой патрульной авиации.

В Карибском море к югу от Кубы было дополнительно развёрнуто ударное соединение во главе с атомным авианосцем «Энтерпрайз».

Американцам удалось заставить всплыть подводные лодки Б-59, Б-36 и Б-130. Американцы буквально издевались над всплывшими советскими подлодками. Эсминцы имитировали таранные удары, доходя до 50 м до борта лодки, и только тогда отворачивали. Противолодочные самолёты «Треккер» с авианосца «Рэндолф» делали круг, а затем на бреющем полёте на высоте 20-30 м проносились над лодкой Б-59, стреляя по курсу лодки из пулемёта. И так повторялось несколько раз. Потом Б-59 взяли в тиски эсминцы.

На подводной лодке Б-59 произошла не совсем понятная история. Якобы её командир В.Г. Савицкий хотел запустить по американцам торпеду Т-5 с ЯБЧ. Однако находившийся на лодке начальник штаба бригады В.А. Архипов «отговорил» командира. История эта известна со слов самого Архипова, которого в 2002 году американцы назвали спасителем мира. Никаких сведений о дальнейшей судьбе Савицкого автором не найдено.

Попробуем представить, что произошло бы в случае применения Б-59 торпеды со спецзарядом. Часть американских кораблей была бы потоплена, а остальные повреждены, или по крайней мере их команды были бы деморализованы. В итоге Б-59 могла без проблем добить уцелевшие корабли обычными торпедами.

Началась бы после этого ядерная война? По моей оценке, её вероятность не более 30%. Ни Кеннеди, ни Хрущёв не хотели термоядерной войны.

Я уверен, что если бы американцы заранее знали о наличии торпед с ЯБЧ на лодках пр. 641, то они не рискнули бы так хамить.

Тут возникает вопрос, не потерявший актуальность и в наши дни. Может ли надводный корабль или подводная лодка применить спецзаряды на самооборону в случае явного нападения? На мой взгляд, капитан должен иметь на это право. Этим он спасает свою команду и свой корабль.

Одно дело – удар ядерным оружием по городу, а другое – самооборона с использованием спецзарядов в открытом море, где никто не может пострадать, кроме нападающего корабля. Может, зря наши тогда проявили недюжинную выдержку? Глядишь, все последующие годы Америка вела бы себя куда скромнее…