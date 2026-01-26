Спасательная камера «Комсомольца»: как она подняла людей с глубины

Фраза «куда ты денешься с подводной лодки» давно перестала быть приговором. Современные системы спасения дают экипажу шанс выжить, и именно на такую технологию делали ставку создатели АПЛ «Комсомолец». В отличие от подлодок времен Второй мировой войны, где выход был возможен лишь через торпедный отсек, советские инженеры разработали всплывающую спасательную камеру, встроенную прямо в корпус. Предполагалось, что она сможет поднять на поверхность весь экипаж сразу, пишет автор канала «Цифрохайп».

7 апреля 1989 года эта система впервые оказалась нужна не на учениях, а в реальной борьбе за жизнь. В одном из отсеков «Комсомольца» вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился, начались отказы систем, стало нечем дышать. Лодка всплыла, но остановить возгорание не удалось, корпус начал заполняться водой. Командир Евгений Ванин отдал приказ покинуть корабль, а сам вернулся внутрь, чтобы спасти людей. Он нашел четырех подводников и направил их в спасательную камеру.

Из-за пожара механизмы сработали с задержкой, а внутрь камеры попали продукты горения. Давление превысило норму, люди теряли сознание. Лишь когда лодка ушла на глубину более километра и начала разрушаться, камера отделилась и пошла вверх. К этому моменту командир и еще двое моряков уже были без сознания. При всплытии избыточное давление сыграло роковую роль: одного человека выбросило наружу, второй сумел выбраться, но камера быстро наполнилась водой и снова ушла на дно вместе с капитаном и двумя членами экипажа.

Тем, кто оказался за бортом, пришлось часами держаться в ледяной воде Норвежского моря. Помощь подошла слишком поздно. Большинство погибших умерли от переохлаждения. В итоге из 69 человек выжили лишь 27. Несмотря на трагический итог, сама всплывающая камера все же доказала свою эффективность, подняв двух подводников с глубины более километра — это уникальный случай в истории подводного флота.

Сегодня корпус К-278 «Комсомолец» лежит на глубине около 1700 метров. Вопрос о его подъеме обсуждается десятилетиями, но решение осложняют радиационные риски. На борту остается реактор и торпеды с ядерными боеголовками, которые постепенно разрушаются под воздействием морской воды. Обследования фиксируют серьезное превышение радиационного фона вблизи лодки, что делает объект потенциально опасным для экологии.

Попытка поднять спасательную камеру предпринималась в 1993 году, но трос оборвался, и она снова ушла на дно. Там она остается и сейчас. Опыт «Комсомольца» вспоминают и в связи с другими трагедиями, включая «Курск», где воспользоваться ВСК помешали разрушения корпуса. При этом учебные испытания на современных лодках показали: при исправной технике камера действительно способна спасти жизни.

