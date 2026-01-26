26 января: как пленка с «пупырышками» и зеленый сок стали поводами для праздника

В понедельник, 26 января, в России и мире отмечают множество праздников из разных сфер жизни общества. Так, в эту дату справляют День воздушно-пузырчатой упаковки, День зеленого сока и Австралийский день тараканьих забегов.

© Вечерняя Москва

День воздушно-пузырчатой упаковки

Ежегодно в последний понедельник января отмечается День воздушно-пузырчатой упаковки. Эта пленка с «пупырышками» была изобретена в 1957 году инженерами Элом Филдингом из США и Марком Чаваннесом из Швеции. Изначально ее создали в качестве обоев для стен, однако потом инженеры поняли, что в нее можно заворачивать хрупкие предметы. А в 1992 году было проведено научное исследование в области психологии, которое выявило, что после лопания такой упаковки люди чувствуют себя менее уставшими и более умиротворенными.

День зеленого сока

Дата Дня зеленого сока выбрана неслучайно: согласно разным исследованиям, многие люди обещают себе перед Новым годом вести здоровый образ жизни, но к концу января их энтузиазм сходит на нет. Поэтому одна американская компания, производящая здоровую еду и соки, в 2016 году решила, что 26 января нужен праздник, помогающий людям не сдаваться в стремлении стать здоровее. А зеленый или овощной сок стал символом этого дня. Отметить эту дату можно, купив зеленый сок в магазине или сделав его самостоятельно из свежих овощей.

Австралийский день тараканьих забегов

Австралийский день тараканьих забегов — это забавная национальная традиция, появившаяся в 1982 году. В одном из баров страны тогда решили устраивать тараканьи бега с целью выяснить, в каком районе эти насекомые бегают быстрее. В рамках праздника проводятся гонки в разных категориях: на скорость, на дистанцию, командные соревнования и другие. Кроме того, в этот день проходят различные ярмарки, концерты, выставки и мастер-классы по «тренировке» тараканов.