Приметы и поверья на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день

По народному календарю 26 января — Ермилов, или Еремин день. Православные верующие отмечают память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских, живших в III — IV веках. В этот день с особым почтением относились к кошкам. Считалось, что эти животные чувствуют перемену погоды и способны предвидеть разные события в доме. В старину верили, что кошки обладают даром лечить болезни, и если кошка ляжет на больное место, человек быстрее поправится.

Кошку в этот день укладывали в кровать к младенцу, который плохо спал, чтобы таким образом отпугнуть нечистую силу. Если на Ермилов день в дом заходил бездомный кот, его ни в коем случае не прогоняли, а оставляли у себя, чтобы в семью не пришла беда.

Наши предки в этот день старались без особой нужды не выходить на улицу, чтобы не встретиться там с нечистью. В народе говорили «нечисть ветер гонит. Если попадешь в такой вихрь — жди беды. Дома полагалось отдыхать, люди даже позволяли себе полениться, а на домашние дела не тратили много времени.

В Ермилов день принято было подавать милостыню. Считалось, что подавшему семь раз простятся семь грехов. Однако подавая нищему, нельзя смотреть ему в глаза.

А вот одалживать кому-либо хлеб или соль не стоит — придется плакать или голодать. Лучше не давать в долг и деньги — сам окажешься в нужде.

26 января категорически запрещается убивать кошек, иначе в жизни наступит черная полоса, которая продлится семь лет. Также нельзя пинать животное, чтобы не настигла болезнь. Нельзя переходить дорогу после черной кошки, черной собаки или черного петуха. По поверьям, это может привести к пожару или краже в доме. Взрослому запрещается спать с кошкой, чтобы во время сна не сойти с ума. А вот ребенок, наоборот, не должен засыпать в одиночестве, иначе его будут мучить кошмары.

В этот день нельзя говорить неправду, льстить и соглашаться с теми вещами, которые не по нраву. Запрещается также ссориться и устраивать конфликты, сплетничать и распространять слухи.

По народным приметам, если на Ермила деревья в лесу трещат, мороз простоит еще долго. Если кошка ложится на спину и тянется — потеплеет. Кошка скребет когтями пол — разыграется метель. Свернувшая клубочком кошка предвещает крепкие морозы.Если синицы за окном поют, весна будет ранней.