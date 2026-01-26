Рассекречены архивы о деятельности НКВД в блокадном Ленинграде

Центр общественных связей ФСБ к 82-й годовщине Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады опубликовал уникальные архивные документы о службе контрразведчиков в осажденном городе. Как рассказали корреспонденту "РГ" в ЦОС, сотрудники УНКВД по Ленинградской области и Ленинграду непосредственно участвовали в боях и в организации и проведении зафронтовой работы в тылу противника. Кроме того, они защищали город от проникновения агентуры германской и финской военных разведок, вели борьбу с уголовной преступностью, со спекулянтами и расхитителями продуктов питания. Так, например, еще до начала блокады 29 августа 1941 года начальник УНКВД комиссар ГБ 3-го ранга Петр Кубаткин направил спецсообщение в ГКО СССР, Ленинградский обком и горком ВКП(б) и НКВД СССР "О борьбе со спекуляцией и хищениями в Ленинграде".

Кубаткин, в частности, докладывал, что с началом военных действий количество хозяйственных преступлений в городе увеличилось и возник новый вид преступлений - "скупка и спекуляции всевозможными ценностями, драгоценными металлами, камнями и инвалютой".

В процессе ликвидации хищнических и спекулянтских групп сотрудниками УНКВД было изъято и передано в доход государства 8400 золотых рублей царской чеканки, 8 кг золотых изделий, 209 золотых часов, 840 бриллиантов от 0,5 до 6 карат, 84 кг серебряных изделий, 763 тысячи рублей и 393 тысячи облигаций госзайма 1938 года.

22 апреля 1942 года Кубаткин направил заместителю наркома внутренних дел СССР комиссару ГБ 3-го ранга Всеволоду Меркулову спецсообщение о борьбе ленинградской милиции и сотрудников УНКВД с хищениями продуктов питания и преступлениями, связанными с введением карточной системы. В документе подчеркивалось:

"Всего Ленинградской милицией арестовано 6308 человек расхитителей социалистической собственности и спекулянтов, пытавшихся дезорганизовать торговлю, расхищавших нормированные продукты и товары. У арестованных спекулянтов и расхитителей изъято свыше 315 тонн муки, крупы, мяса и др. продуктов".

Непосредственно во время блокады бойцы НКВД воевали за город в рядах красноармейцев, терпели лишения.

22 марта 1942 года Кубаткин в спецсообщении доложил наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии, что с началом войны войска НКВД Ленинградского военного округа передали в распоряжение командования Ленинградского фронта около 30 тысяч человек. Из этого числа на март 1942 года пограничные и внутренние войска НКВД потеряли более 8 тысяч человек.

В документе Кубаткин также сообщал о тяжелейших условиях, в которых бойцы и командиры пограничных полков и полков внутренних войск мужественно выполняли возложенные на них боевые задачи:

"До 16 декабря 1941 г. комендатуры зоны заграждения питались по рабочей норме, а остальные части по красноармейской норме № 3. Эти нормы состояли в следующем: хлеб 150 граммов, сухари 75, крупы и макароны 90, мясо 50, комбижир и сало 20, масло растительное 20, сахар 20, овощи 400 граммов. В результате пониженной нормы довольствия в частях войск умерло от истощения организма 176 чел., имеется больных около 1000 чел.".

Вследствие продовольственных трудностей решение этого вопроса было отложено, и только с января 1942 года погранполки и полки внутренних войск переведены на норму № 1, остальные части на норму № 2. Так, в норму № 1 входило уже 800 граммов хлеба, а в норму № 2 - 600 граммов, а также 150 и 75 граммов мяса. Несмотря на все тяготы, моральный дух бойцов оставался неизменно высоким…

Добывали ленинградские контрразведчики и секретные документы противника. Как видно из фрагментов трофейного доклада разведотдела (Ic) штаба 50-го армейского корпуса 18-й армии группы армий "Север", который был добыт в мае-июне 1942 года, противник имел достаточно полное представление о ситуации в осажденном Ленинграде. Противник надеялся, что с наступлением весны 1942 года в городе разразится эпидемия чумы, но, как подчеркнуто в документе:

"Отсутствие распространения заразы объясняется по существу высоконапряженной работой Советских учреждений в санитарном отношении".

Свидетельством эффективной работы органов власти в Ленинграде также являлось снижение смертности жителей города:

"В конце апреля 1942 года смертность достигала приблизительно 1000 человек в день, в то время как в первые дни февраля абсолютное большинство смертности достигало 20 000 человек в день".

В январе-феврале 1944 года части Красной армии провели Ленинградско-Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220-280 км от южных рубежей города.

22 января 1944 года Петр Кубаткин направил спецсообщение в Ленинградский обком и горком ВКП(б) с характерными высказываниями и выдержками из писем жителей Ленинграда о прорыве блокады города. В их числе высказывание главного врача Туберкулезного ночного санатория доктора Е.Г. Штемберга, который отметил:

"Красная армия делала подвиги, но это наступление не подвиг, а чудо, которого еще не видел свет. Прорвать фронт, где немцы укреплялись более двух лет, это еще раз доказывает всему свету нашу мощь и зрелость нашего командования. Немцам после таких потерь пора складывать оружие на милость победителей".

Как отметили в ЦОС ФСБ, во время блокады 156 сотрудников Управления УНКВД-УНКГБ по Ленинградской области и Ленинграду погибли в боях, при артобстрелах, бомбардировках и умерли от голода и болезней.