Пять случайно выбранных лотерейных билетов принесли администратору отеля из Крыма выигрыш в размере почти трех миллионов рублей, передает РИА Новости.

По данным организаторов розыгрыша, девушка по имени Эльвина купила пять билетов лотереи в мобильном приложении. Общая стоимость билетов составила 200 рублей, а выигрыш — 2,8 миллиона рублей.

«Накануне мы обсуждали планы на покупку квартиры, и буквально на следующий день я выиграла в лотерею, — поделилась победительница.

Женщина также рассказала, что ее маме незадолго до этого приснился сон о выигрыше, который оказался вещим. Играть в лотерею Эльвина начала по совету брата.

Свои планы на крупный выигрыш крымчанка уже определила:

«Хотим свою квартиру, так что этот выигрыш нам поможет в осуществлении мечты.

При этом она уверена, что секрета успеха в подобных играх нет:

«Это, скорее, удача и больше ничего. Невозможно просчитать, какие числа выпадут.

Ранее в Липецкой области мужчина выиграл в лотерею 100 миллионов рублей благодаря нарисованной девушке. Победитель купил счастливый билет в подарочном наборе из 15 купонов. При этом он выбрал упаковку, на котором была изображена молодая женщина. «Из всех предложенных тубусов только на одном мне очень понравилась девушка, и я точно решил, что она должна мне принести удачу, рассказал победитель по имени Роман. По словам, именно этот выбор стал для него судьбоносным.

Перед этим пожилая женщина в Томской области выиграла в новогодней лотерее 58 миллионов рублей. Женщина призналась, что впервые приняла участие в подобном розыгрыше и приобрела всего два билета. Решение сыграть в лотерею пришло к ней спонтанно, когда она стояла в очереди на почте.