Между надеждой и апокалипсисом: что предрекал России Феофан Полтавский

Одной из самых загадочных и трагических фигур в русской церковной истории XX века стал святитель Феофан (Быстров), епископ Полтавский. Его жизнь — путь от духовника императорской семьи до изгнанника, а его пророчества, записанные уже в эмиграции, до сих пор вызывают жаркие споры и интерес.

© Соцсети

От Новгорода до Санкт-Петербурга: путь ученого-аскета

Родившийся в 1873 году в семье новгородского священника, Василий Быстров с юности избрал духовную стезю. Окончив Санкт-Петербургскую духовную академию, он остался в ней преподавать, пройдя путь от студента до ректора. Современники отмечали его глубокую ученость и строгий аскетизм. Он был знаком с Иоанном Кронштадтским, много времени проводил в молитвах на Валааме и в Троице-Сергиевой лавре.

Приняв монашество с именем Феофан, он к началу XX века достиг сана архимандрита, а в 1905 году стал духовным наставником семьи императора Николая II.

Полтава и разлад с властью: пророческий голос

Однако близость ко двору обернулась опалой. Из-за растущего противостояния с Григорием Распутиным, влияние которого он резко осуждал, в 1910 году Феофан был переведен из столицы — сначала в Крым, затем в Астрахань, а позже в Полтаву.

Здесь, как свидетельствуют источники (в частности, книга «Духовник Царской Семьи», изданная в Калифорнии), его пастырский дар раскрылся в полной мере. Его тихие, но исполненные внутренней силы проповеди, в которых он говорил о грядущих для России испытаниях, собирали множество людей. Ему приписывали дар исцеления. При этом его личная жизнь оставалась суровой: спартанская обстановка, строгий пост и бесконечные молитвы.

Революцию 1917 года он пережил тяжело. Во время Гражданской войны епископ не раз подвергался арестам как со стороны большевиков, так и со стороны войск Петлюры. В 1920 году, освобожденный частями Добровольческой армии, он был вынужден навсегда покинуть родину.

Скитания по чужбине: от Сербии до французской пещеры

Его путь изгнанника пролег через Константинополь и Сербию, где он ненадолго возглавил монастырь, а затем уединился в обители на берегу Адриатики. Позже он жил в Болгарии и Франции. Свои последние годы святитель провел в полном уединении в имении полтавской помещицы Марии Федченко в местечке Лимрэ (Франция), где устроил келью в пещере. Там он и скончался в 1940 году, был похоронен на местном кладбище и позднее канонизирован Русской Зарубежной Церковью.

Пророчества: между надеждой и апокалипсисом

Свои видения будущего Феофан Полтавский излагал в частной переписке (например, с писательницей Еленой Концевич), а также в беседах, записи которых сохранили его духовные чада, как схимонах Антоний (Чернов) и американский священник Серафим Роуз.

«Россия восстанет из мертвых, и весь мир удивится» — предсказывал Феофан. Он рассказывал о том, что русский народ своими силами восстановит в стране православие, начнет молиться и строить храмы. Однако того торжества христианского благочестия, что было, уже не достичь. Русский народ сам, своею волей, потребует себе царя, и сам Бог поставит над страной верующего монарха, который будет обладать железной волей и пламенной верой. По пророчеству Св. Феофана это будет человек из царской династии Романовых по материнской линии. Он станет еще одним царем-реформатором, отправит в монастыри отпадших от веры иерархов православной церкви и преобразит Сибирь, вернув ей процветание.

Но славное время продлится для России недолго, вскоре вслед за этими событиями начнутся события, которые описал в своем «Откровении» апостол Иоанн.

О пророчествах Св. Феофана Полтавского многие знают, благодаря его келейнику схимонаху Антонию Чернову, дожившему до падения СССР. Он не только свидетельствовал о пророчестве Святого о православном царе, но и уточнял, что восстановление православия в России вызовет ненависть во всем мире. «Враги поползут на Россию яко прузи (саранча). Тогда на Россию вооружиться весь мир».

В письме к Сергею Александровичу Нилусу, владыка указывал, что Антихрист появится «недалеко от пределов России».

Пророчества Феофана перекликаются с пророчествами афонского старца Паисия, который предрекал, что перед последними временами в России появится православный царь, начнется война с Турцией, в которой Россия победит, а Константинополь снова станет православным и будет возвращен грекам. Будет это ровно через 600 лет после взятия Царьграда турками в 1453 году.