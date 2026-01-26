ДНК Тутанхамона: кем на самом деле были жители древнего Египта

Споры о происхождении древних египтян длятся десятилетиями. Кем были строители пирамид: африканцами, семитами или представителями иного, неизвестного народа? Современная генетика даёт неожиданные и порой сенсационные ответы, которые переворачивают наши представления.

Сенсация из Цюриха: ДНК фараона и европейская гаплогруппа

В 2010-х годах швейцарский Центр генеалогических исследований iGENEA заявил о результатах анализа ДНК, выделенной из мумии фараона Тутанхамона. Сравнив генетические маркеры, учёные пришли к поразительному выводу: гаплогруппа Тутанхамона — R1b1a2 — наиболее распространена среди современных мужчин Западной Европы.

По данным центра, до 70% мужчин в таких странах, как Великобритания, Франция и Испания, могут считаться его дальними генетическими «родственниками». При этом эта гаплогруппа почти не встречается у современных египтян. «Очень интересно, что Тутанхамон — генетический европеец», — заметил тогда директор центра Роман Шольц.

Масштабное исследование: 90 мумий против мифов

Чтобы получить более полную картину, команда немецких генетиков из Института Макса Планка и Университета Тюбингена провела в 2017 году масштабное исследование. Учёные проанализировали ДНК 90 мумий из археологического комплекса Абусир эль-Мелек, возрастом от 1400 до 400 лет до н.э.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, были ещё более показательными: геномы этих древних египтян показали наибольшее сходство не с населением Африки южнее Сахары, а с древними популяциями Ближнего Востока и Южной Европы, в частности, с неолитическими жителями Анатолии (территория современной Турции).

Кавказ как древний «плавильный котёл»?

Генетические данные указывают, что предковая популяция, от которой произошли как древние египтяне, так и многие европейские народы, могла обитать на территории Кавказа и Анатолии. Около 7-9 тысяч лет назад её представители начали миграцию, часть из них расселилась в долине Нила, где смешалась с местным населением.

Однако учёные предостерегают от упрощений. Йоханнес Краузе, ведущий автор исследования, подчёркивает: египетское общество, вероятно, было этнически разнообразным. Геномы фараонов, принадлежавших к правящей элите, могли отличаться от геномов простых земледельцев или ремесленников, живших в том же государстве.

Что это значит?

Древние египтяне эпохи Нового Царства генетически были ближе к жителям Леванта и Южной Европы, чем к современным египтянам, чей генофонд позже значительно смешался с африканским.

Понятие «раса» в его современном понимании плохо применимо к древним цивилизациям. Египет был «плавильным котлом» различных миграционных волн.

Результаты по Тутанхамону от iGENEA до сих пор вызывают споры в научном сообществе из-за методики и сложности выделения чистой древней ДНК без загрязнений.

Таким образом, генетика не даёт простого ответа, «кем по национальности» были египтяне. Она рисует картину сложного, динамичного этногенеза, где правящая династия могла иметь иные корни, чем народ, которым она правила. Это не делает цивилизацию на Ниле менее африканской — она была уникальным сплавом культур и народов, чьи связи простирались далеко за пределы континента.