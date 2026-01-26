Железные правила табора: что никогда не сделает цыган

Цыган часто окружает ореол мифов, где им приписывают криминальные наклонности и асоциальность. Однако за этим стереотипом скрывается народ с одной из самых строгих и сложных систем моральных запретов и ритуальной чистоты в мире. Их традиционный кодекс, регулирующий всё — от гигиены до брака, — основан на концепции «скверны» (маримэ), нарушение которой ведёт к остракизму.

© globallookpress

Сердцевина табу: понятие «скверны»

В основе системы лежит строгое разделение на чистое и нечистое, причём ключевым источником «скверны» считается нижняя часть тела человека, особенно женского.

Для женщин (половозрелых и замужних) всё, что ниже пояса, считается ритуально нечистым. Любой контакт с этой зоной или с предметами её касания (нижняя одежда, обувь) может осквернить. Даже пройти над чем-либо — значит запятнать это. Поэтому в традиционных домах женщинам часто запрещалось подниматься на второй этаж, чтобы не осквернить пространство над головой мужчин.

Для мужчин аналогичные табу тоже действуют, но в меньшем объёме. «Скверной» считаются также вещи, связанные с беременностью, родами и смертью. Их либо уничтожают, либо хоронят вместе с владельцем.

Этот принцип распространяется и на пищу: мясо собак и кошек (из-за их привычек) — нечисто, конина — табу (конь считается «братом»). Говядина, свинина и птица разрешены.

Нарушитель рискует стать изгоем (маримэ): с ним нельзя есть, пить, прикасаться. Очищение возможно через ритуал, но за умышленное осквернение или сокрытие его могут изгнать из сообщества навсегда.

Брак и интимность: между целомудрием и демонстративностью

Отношение к браку и сексуальности варьируется у разных групп, но есть общие черты. Целомудрие невесты — обязательное условие. Его доказательством служит ритуал демонстрации окровавленной простыни после брачной ночи, после чего молодая жена облачается в красное платье — символ нового статуса.

Скромность в одежде предписана всем замужним женщинам: они должны скрывать бёдра и колени (отсюда — длинные юбки). При этом кормление грудью на людях часто не порицается. Браки заключаются рано (14–16 лет), но только после наступления половой зрелости обеих сторон.

Застольный этикет: иерархия и безусловное гостеприимство

Особый этикет связан с застольями и приемом гостей. Женщины обычно сидят отдельно от мужчин — по разные стороны стола, за другим столом или вообще в другом помещении. При этом женщинам не рекомендуется проходить перед сидящим мужчиной, предписывается обходить его сзади или становиться к нему спиной. Младшим членам семей (даже если они уже взрослые люди) запрещается употреблять спиртные напитки при старших, или же необходимо спрашивать у них разрешения. Считается крайне невежливым отказываться от угощения. Если ребенку в гостях понравилась какая-то вещь, ее дарят, за исключением дорогостоящих предметов, таких, как бытовая техника или драгоценности. Для различных ситуаций используются определенные речевые формулы. Их необходимо употреблять, причем непременно на цыганском языке, даже в разговоре с людьми другой национальности.