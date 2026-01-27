Приметы и поверья на 27 января: что нельзя делать в Нинин день

27 января по народному календарю отмечают Нинин день. На Руси особенно ухаживали за животными. Скот мыли, давали ему дополнительный корм, чистили хлев и меняли солому. Православные вспоминают святую Нину.

В старину 27 января к животным обращались только ласково. В особом почете были коровы, которых считали кормилицами семьи. Их оберегали от болезней и сглаза. Считалось, что ухоженная скотина отблагодарит хозяев хорошим удоем. Дочерям в приданое часто давали коров. Забивали скот лишь в крайних случаях, а мясо обычно продавали. Верили, что после смерти корова оплакивает хозяев. Также считалось, что молоко этого дня обладает целительной силой: им лечили укусы змей и береглись от огня и молнии.

Нельзя в Нинин день оставлять скот голодным, а хлев — грязным. Не стоит обижаться — это сулит разлад с людьми. Запрещалось кричать — чтобы не привлечь нечистую силу. Не годилось лениться и долго спать. Следует избегать стрижки и визитов к парикмахеру — к неудачам. Не рекомендуется выносить мусор и пересчитывать деньги — чтобы не лишиться благополучия. Рекомендуется обойти углы дома с церковной свечой, чтобы изгнать нечисть. В этот день хорошо сеять семена на рассаду — для отличных всходов. Удачное время для дел — начатое завершится успешно. Для здоровья полезно выпить стакан парного молока.

Согласно приметам, иней на деревьях — к теплу; белые облака — к морозу; морозный снежный день — к потеплению; бледная луна в тумане — к снегопаду; частые звезды — к теплу и снегу, редкие — к ненастью.