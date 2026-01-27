Почему некоторые блюда русской кухни шокировали иностранцев

Русский стол XVI–XIX веков был для европейского путешественника настоящим приключением. Заморских гостей поражали курники и уха, но были блюда, вызывавшие не просто интерес, а настоящий культурный шок — от восторга до брезгливого недоумения. Что же так удивляло иностранцев в нашей кухне?

Квас и «кислые щи»: русское шампанское, которое нужно уговаривать попробовать

Первым испытанием для гостя становились национальные напитки. Квас, который русские использовали для всего — от окрошки до пара в бане, — поражал своим кисловатым, ни на что не похожим вкусом. Но распробовав, многие иностранцы становились его поклонниками.

Еще большее изумление вызывали «кислые щи» — не суп, а сильногазированный напиток на основе солода. Владимир Гиляровский отмечал, что их разливали в специальные «шампанки». Уговорить европейца попробовать это «русское шампанское» было непросто, но для многих первый глоток становился открытием.

Холодный шок: окрошка — «удивит самое экзотическое нёбо»

Если квас ещё можно было принять, то окрошка становилась настоящим вызовом. Французский поэт Теофиль Готье в 1858 году описывал её с изумлением: в «ароматизированном бульоне с сахаром и уксусом» (так он понял квас) плавали лёд и куски рыбы. «Такой холодный суп удивит самое экзотическое нёбо», — писал он, оставив потомкам гадать, было ли это восхищение или ирония.

Многие иностранцы, как английский дипломат Джайлс Флетчер, просто брезговали смесью овощей, мяса и кваса, считая, что такая пища производит «дурные соки».

Щи: универсальное лекарство от запоя и главный хит

А вот щи завоевали сердца практически всех. Норвежец Кнут Гамсун восторгался мясным наваром со сметаной, называя его «чудесным кушаньем». Щи были демократичны — их ели и цари, и крестьяне. Они же считались лучшим «похмельным» средством. Сохранилась история, как Фёдор Толстой-Американец после долгого запоя «исцелился», питаясь шесть недель только щами с гречневой кашей.

Щи были настолько популярны, что их брали с собой в дорогу в замороженном виде. Но и здесь была своя граница: щи из крапивы решались пробовать лишь самые отважные гости, опасаясь, что она не теряет жгучести при варке.

Гречневая каша: русская экзотика, опередившая Европу

Гречка, привычная для нас, для европейца была диковинкой. Спутник патриарха Макария в XVI веке описывал «хришку» (гречу) как нечто удивительное, похожее на просо, но белое и мягкое. Русские использовали её вместо риса, что также удивляло иностранцев.

Соусы

Настоящим испытанием становились соусы. Европейцев шокировало, что в густой подливе плавали куски мяса, шарики и «прочая всячина». Многие отказывались, полагая, что соус стоял на столе с прошлого ужина, в который гости «совали пальцы».

Главный русский бренд: испытание на прочность

Несомненным русским брендом являлся студень. Чаще его готовили из телятины, филе ершей или стерляди. Понятно, что желе делали не из желатина, а из продуктов, богатых коллагеном. Вот только сами продукты не возбуждали аппетит – рыбная чешуя или пузыри, телячьи ножки, свиные копытца и уши. Часто холодец делали с куриными потрохами, грибами, горохом, капустой. И обязательно крепко заправляли чесноком, чтобы не только придать аромат, но и подольше сохранить свежесть кушанья. Конечно, если иностранец не видел этапы приготовления студня и умудрялся привыкнуть к разящему с ног чесночному аромату, он пробовал студень и отдавал ему заслуженные похвалы. В противном случае – дегустировать аутентичную русскую закуску, приправленную хреном, желания не возникало.

Царский пир: этикет, доводящий до изнеможения

Отдельным испытанием был царский приём. Датский посол Якоб Ульфельдт описал обед у Ивана Грозного: царь лично отправлял гостю куски со своего стола. Получивший «честь» должен был встать, поклониться на четыре стороны и обязательно съесть угощение, запивая из общего кубка. За обедом такое повторялось до 60 раз, доводя иностранных дипломатов до изнеможения.

