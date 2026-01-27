Лабынкырский черт: какое странное существо обнаружили в Якутии

В самом сердце якутского «полюса холода», куда можно добраться только на вездеходе или вертолёте, лежит озеро Лабынкыр. Местные жители обходят его стороной. Они верят, что в его глубинах обитает Лабынкырский чёрт — огромное и агрессивное чудовище. Легенды о нём старше историй о Лох-Несском чудовище, а некоторые учёные подтверждают: в этом озере действительно есть нечто аномальное.

Озеро-загадка: полюс холода, который не замерзает

Лабынкыр — одно из почти миллиона якутских озёр, но оно уникально. Расположенное на высоте 1020 метров в Оймяконье (где температура падает до –71 °C), оно почти не замерзает даже в лютые морозы. Лёд здесь настолько тонок и ненадёжен, что местные вынуждены объезжать озеро, а не переходить по нему.

Учёные до сих пор не могут объяснить этот феномен. Средняя температура воды — от +1 до +9 °C, что указывает на возможные подводные источники. Но есть и другая, более жуткая тайна: что живёт в этой тёплой воде?

Легенды о чёрте: от оленей до украденных детей

Якутские и эвенкийские сказания описывают чудовище как огромное тёмное существо с крупной головой и глазами, разнесёнными на метр. Его называют агрессивным: оно якобы нападает на оленей, ворует собак и даже утаскивает людей.

Одна из самых драматичных легенд рассказывает, как существо схватило ребёнка, игравшего у воды. В отместку дед погибшего соорудил «бомбу» из меха и тлеющей лучины, забросил её в озеро и наутро нашёл на берегу мёртвое чудовище. Из его живота достали тело мальчика. Рассказывают, что челюсть монстра была так велика, что под ней мог проехать всадник. Но где теперь эти «доказательства» — никто не знает.

Научные экспедиции: что видели исследователи?

Серьезные исследования озера Лабынкыр начались в 50-х годах двадцатого века. Геологи Виктор Твердохлебов и Борис Башкатов отправились на поиски загадочного существа, чтобы подтвердить или опровергнуть рассказы местных жителей. Такую запись они оставили в дневнике наблюдений от 30 июля 1953 года: «Предмет плыл, и довольно близко. Это было что-то живое, какое-то животное. Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того, как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало нас. Над водой чуть-чуть возвышалась темно-серая туша, отчетливо выделялись два симметричных светлых пятна, похожих на глаза животного, а из тела торчало что-то вроде палки… Мы видели лишь небольшую часть животного, но под водой угадывалось огромное массивное тело. Чудовище двигается тяжелым броском: несколько приподнявшись из воды, оно бросалось вперед, а затем полностью погружалось в воду. При этом от его головы шли волны, рождавшиеся под водой». Ученые решили, что Лабынкырский черт в основном питается рыбой, хотя может напасть и на более крупную добычу. Спустя десять лет на озере побывали другие исследователи и группы туристов. К сожалению, никто из них чудовище не видел, и в течение следующего тридцатилетия интерес к этим местам постепенно угасал.

Как минимум дважды на дно Лабынкыра спускались водолазы. Впоследствии они признавались, что мельком видели какое-то движение в воде. Кроме того, под поверхностью озера они видели подземные образования шахтного типа. Возможно, через них Лабынкыр связан с другими озерами, и чудовище успевало уплыть туда, чтобы его не обнаружили. В 1999 году на место прибыл исследователь Вадим Чернобров и обнаружил на берегу Лабынкыра ледяные наросты, похожие на следы замерзшей воды. Они могли остаться от тела выползавшего на берег Лабынкырского черта.

«Судя по ширине полосы сталагмитов, – сообщил исследователь, – можно сделать заключение, что ширина предполагаемого тела, с которого стекала вода, около 1-1,5 метров. Что-то, а скорее кто-то, выполз на берег из воды и уполз обратно. Судя по величине сталагмитов, оно было на берегу не менее минуты».

Коллеги Черноброва попытались воссоздать образ чудовища и склоняются к версии о том, что если оно и существует, то по внешнему виду напоминает реликтовую щуку огромного размера. Спорным остается вопрос, является Лабынкырский черт «современным» земноводным или выжившим доисторическим ящером. Если верно последнее, то больше всего он напоминает плезиозавра, который жил за Земле в триасовый и меловой периоды.