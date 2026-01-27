Тайна могилы Александра Блока: почему голову поэта похоронили отдельно от тела

В 1908 году Александр Блок написал пророческие строки о своей посмертной участи: «...под забором, в крапиве, несчастные кости сгниют». Судьба его праха действительно оказалась трагически запутанной. Согласно одной из версий, на Литераторских мостках покоится лишь череп поэта, а останки утеряны или оставлены в безвестности.

Первое упокоение: «простой крест» на Смоленском кладбище

Поэт умер в августе 1921 года. Его похоронили на Смоленском кладбище Петрограда рядом с родственниками, как он и завещал. На могиле поставили простой деревянный крест. Это место, отмеченное лишь стволом старого клёна, стало тихим местом паломничества.

1944 год: «спасение» праха, обернувшееся тайной

Война и блокада не пощадили кладбище. К 1944 году могила Блока была заброшена, крест исчез. Осенью того же года власти, планируя ликвидацию части Смоленского кладбища, тайно провели операцию по перезахоронению «выдающихся покойников» на престижные Литераторские мостки Волкова кладбища.

Работы велись спешно и почти без свидетелей. Когда могильщики вскрыли захоронение, они увидели, что гроб истлел. По воспоминаниям поэта Дмитрия Максимова, участвовавшего в эксгумации, на дне ямы лежали «чистые кости», а череп, подпиравший доску, был поднят отдельно. Останки переложили в железный ящик и увезли.

Но что произошло дальше — главная загадка.

Версия первая (официальная): прах перезахоронен целиком

Согласно отчётам Музея городской скульптуры, прах Блока был торжественно перенесён на новое место и захоронен 28 сентября 1944 года рядом с останками его матери. В 1946 году на могиле установили памятник-обелиск, который стоит там и сегодня.

Версия вторая (скандальная): «кости бросили, а череп закопали отдельно»

Эта история, основанная на слухах и косвенных свидетельствах, больше похожа на мрачную легенду, но её упорно повторяют. Филолог Дмитрий Лихачёв, ссылаясь на рассказ Максимова, утверждал, что «перезахоронили только череп Блока».

«Всё остальное осталось там, на Смоленском кладбище, рядом с матерью, и было сровнено с землёй», – рассказывал Лихачёв в интервью в 1994 году.

Данное утверждение, на первый взгляд, выглядит недоразумением. В целом верно пересказывая мемуары Максимова, престарелый академик мог неверно интерпретировать фразы из первоисточника.

Однако есть и другие аналогичные свидетельства. Так, писатель Александр Потапов пишет, что «кости А. Блока бросили тут же, у бывшей могилы, и их обгрызли собаки». Ещё одна кладбищенская легенда гласит, что останки поэта не смогли вовремя перезахоронить из-за нерасторопности организации, которая должна была подвезти новый гроб. Кости поэта якобы завернули в ватник и оставили на кладбище. А чтобы не перепутать, кому они принадлежат, на ватнике написали «Блок». Когда члены комиссии по перезахоронению уехали, ватник забрал себе кладбищенский сторож. Останки поэта, он вероятно, выбросил. Утверждается, что ватник со сторожа сняли и спустя неделю захоронили этот предмет одежды в новой могиле Блока. Однозначно можно сказать лишь то, что перезахоронение длилось несколько дней – 26-28 сентября, а в Ленинграде после трудностей блокады ещё долго царил организационный хаос. Так что со скелетом поэта за три дня теоретически могло случиться всякое.

В ряде источников неприглядные подробности игнорируются – в них говорится, что прах Блока был в целости перезахоронен вместе с останками его родственников Бекетовых и матерью Александрой Кублицкой-Пиоттух. Директор Государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев в 2015 году объяснил, что в архиве его организации хранится дневник членов Союза писателей, принимавших участие в церемонии.

«Там в деталях описано, как и что переносили. Поводов сомневаться нет», – считает Тимофеев (цитируется по газете «Аргументы и Факты»).

Поставить точку в вопросе о том, где лежат кости Блока, могло бы, вероятно, лишь обследование нынешней могилы.

В 1946 году на могиле Блока на Литераторских мостках появился памятник-обелиск из чёрного мрамора работы Николая Дадыкина, украшенный скульптурным портретом поэта.

Но и первая могила Блока не заброшена. На Смоленском кладбище восстановили деревянный крест, скамейку и небольшую мраморную табличку с именем Блока. В памятные дни многие поклонники великого поэта посещают обе его могилы.