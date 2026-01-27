Бегунов не испугали адские бомбежки. Героическая эстафета в блокадном Ленинграде

27-го января исполняется 82 года со дня полного снятия блокады Ленинграда. Она продолжалась 872 дня. Город выжил в катастрофических условиях, не дал сломить себя фашистам, которые рассчитывали измором взять Северную столицу и стереть её с лица земли.

© Музей лёгкой атлетики Санкт-Петербурга

После жестокой зимы 42-го Ленинград начал оживать. В городе организовывали спортивные мероприятия, которые должны были сплотить народ в борьбе с гитлеровцами. 31-го мая 42-го состоялся легендарный блокадный матч, проходили чемпионаты по разным видам спорта, устраивали эстафеты. Одна из них прошла 2-го мая 1943-го года, и попала под очередную страшную бомбёжку немцев. Но участников это не смутило, хотя выжить удалось не всем.

Как проходила эстафета?

Эстафета должна была состоять из 9 этапов, организовало её Командование Ленинградского фронта. Забег был военизированным: вместо эстафетной палочки передавали командирскую планшетку.

В эстафете участвовали краснофлотцы. В матросской форме времён революции они преодолевали примерно следующий маршрут: начинали на Васильевском острове, двигались на Невский и Литейный проспекты, Дворцовую площадь и Адмиралтейскую набережную.

Участники и бежали, и ездили на мотоциклах, и плыли на шлюпках, и перетаскивали раненых. Всё это — на глазах восхищённых жителей города. Правда, в 1943-м город обстреливали особенно сильно. Победа уходила из рук Германии, мужество ленинградцев фашисты пытались сломить постоянными бомбёжками. Под одну из них попала и эстафета.

© Музей лёгкой атлетики Санкт-Петербурга

Участников это не смутило. Приходилось лишь пережидать атаки. Например, на Невском проспекте спортсмены, затаившись, ждали возможность продолжить эстафету. При первой возможности забег возобновлялся.

В таких условиях избежать жертв было почти невозможно. Под вражеский снаряд попали моряки, которые пересекали Неву на шлюпках. Они почти закончили свой этап, подплыв к Адмиралтейской набережной, как вдруг снова начался обстрел. Шлюпка перевернулась: один человек погиб, пять человек ранены.

Лёгкая атлетика в блокадном Ленинграде

Подобные забеги проводились регулярно. Всего через неделю в городе прошла ещё одна эстафета, стартовавшая на Дворцовой площади. Бегуны облачались в противогазные костюмы, проходили дистанцию на мотоциклах и велосипедах, преодолевали полосу препятствий. Среди мужчин победил коллектив «Дома Красной армии», среди женщин — клуб «Динамо».

Проводились и городские чемпионаты по лёгкой атлетике. Первый прошёл 6-го сентября 1942-го года на стадионе имени Ленина. Конечно, программу заметно облегчили, положение города не особо располагало к проведению спортивных состязаний. Но жителям важно было поддерживать жизнь, находить способы отвлечься от военных переживаний.

© Музей лёгкой атлетики Санкт-Петербурга

В соревнованиях участвовали 262 атлета, среди которых: войска внутренней обороны города, «Динамо», местная противовоздушная оборона, работники государственных предприятий. Среди женщин отличилась Мария Минина, ставшая чемпионкой в троеборье: золото в метании гранаты и прыжках в длину, бронза в беге на 100 метров. У мужчин же блистал Михаил Зебрин. Он стал лучшим в беге на 100 метров, толкании ядра и троеборье. К сожалению, он трагично погиб 1-го мая 1943-го года. Тогда спортсмен готовился к той самой эстафете, которая торжественно прошла на следующий день…

В 1943-м году было принято решение возобновить соревнования на уровне всей страны. Пригласили поучаствовать и ленинградцев, к которым на турнире было приковано особое внимание. В глазах народа они были героями, мужественно сражавшимися с противником в условиях блокады города.

Лучшие спортсмены Ленинграда отправились в Горький (Нижний Новгород), который принимал чемпионат СССР по лёгкой атлетике. С помощью многочисленных пересадок, пересекая в ночи Ладогу, спортсмены добрались до места проведения. Без медалей не уехали. Сергей Афанасьев стал чемпионом в прыжках в высоту, Дмитрий Ионов взял бронзу в прыжках в длину.

Но не результаты ценились в то время. То, что эти соревнования проводились, — уже большой подвиг для страны, сражавшейся с ужаснейшим злом — фашизмом. Люди продолжали жить, радоваться мелочам и заниматься спортом.

Великий советский человек выиграл ту войну. А спортивные соревнования времён ВОВ навсегда войдут в историю как символ стойкости, героизма и неиссякаемого мужества жителей СССР.