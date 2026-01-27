На Украине преступник застрелил четырех полицейских при попытке задержать его

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в совершении убийства, застрелил четырех полицейских и ранил пятого. Инцидент произошел в Черкасской области Украины, сообщил начальник Нацполиции Иван Выговский в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. <...> Четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей", - написал Выговский. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелание выздоровления старшему лейтенанту полиции, получившему ранение.

По словам Выговского, убийцу ликвидировал спецназ. Подробностей случившегося он не привел.