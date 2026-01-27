Блокада в цифрах: как жил и умирал осажденный Ленинград

В 1942 году в Ленинграде родилось 14 394 человека, умерло почти 529 тысяч
27 января 1944 года Ленинград полностью освободили от фашистской блокады. 900 дней осады стали для нашей страны символом невероятного героизма жителей города.
Сохранившаяся кинохроника рассказывает страшную историю о том, как уходили блокадники. Очереди истощенных детей к прилавку с пайковым хлебом, исчезновение кошек и другой живности с улиц, трупы прямо на тротуарах. Выступая перед немецким бундестагом, писатель Даниил Гранин рассказал о случаях каннибализма и величайшей трагедии матерей, которые спасали своих детей, перешагнув через человеческие законы морали…
Трудовой подвиг
Город сопротивлялся как мог. Даже самые слабые помогали ему выжить, участвовали в обороне.
"Руками горожан было построено около трех тысяч километров оборонительных сооружений, 15 тысяч ДОТов и ДЗОТов, 22 тысячи огневых точек в городе… Только в 1941 году население Ленинграда отработало - вдумайтесь в эту цифру! - свыше 15 миллионов человеко-дней на строительстве оборонных сооружений. В блокадную зиму и после нее весной 1942 года были вычищены огромные объемы нечистот, мусора и снега. Люди мобилизовывались на разборку старых деревянных домов и других сооружений, чтобы обеспечить город топливом. Ленинградцы работали на торфоразработках, на сельхозработах. За время блокады было проведено более 320 различных такого рода кампаний, в которых приняло участие более двух миллионов человек", - рассказал "РГ" директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
Именно руками трудящегося населения Ленинграда была обеспечена его оборона. Сорокин отмечает, что в условиях топливного кризиса зимой 1941-1942 годов население мобилизовали на обследование свалок города: искали горюче-смазочные материалы, которые в мирное время списывались, утилизировались. Граждане сдавали в переработку голенища сапог, рваные носки, консервные банки…
Блокада в цифрах
Вот цифры, которые потрясают воображение современников. Из справки П.С. Попкова 6 апреля 1944 года "О положении в Ленинграде во время блокады":
- Пассажирские трамваи в 1942 году перевезли 185 миллионов человек;
- Наименьшими нормами отпуска хлеба были с 20 ноября по 25 декабря 1941 года и составляли для рабочих 250 граммов, а для служащих, иждивенцев и детей - 125 граммов;
- С апреля 1942 года создается сеть столовых усиленного питания: три четверти населения было ей охвачено;
- За 1942-й и 1-й квартал 1943 года вырубка в природной зоне Леспромтрест дала Ленинграду 1,1 миллиона кубометров дров;
- Бани: количество помывок в 1942 году - 9,6 тысячи, в 1943-м - 14,4 тысячи;
- Театры посетило в 1942-м 700 тысяч зрителей, в 1943-м - 1,4 миллиона;
- Кино - в 1942-м - 6 миллионов зрителей, в 1943-м - 11,5 миллиона;
- После эвакуации в Ленинграде осталось 17 действующих детских домов;
- С мая 1943 года в школах введено трехразовое питание;
- В 1942 году в Ленинграде родилось 14 394 человека, умерло 528 тысяч 830 человек, в 1943-м - родилось 7769, умерло - 22 947, в 1944-м - родилось 4475, а умерло 2948 человек.