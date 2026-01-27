Блокада в цифрах: как жил и умирал осажденный Ленинград

27 января 1944 года Ленинград полностью освободили от фашистской блокады. 900 дней осады стали для нашей страны символом невероятного героизма жителей города.

Сохранившаяся кинохроника рассказывает страшную историю о том, как уходили блокадники. Очереди истощенных детей к прилавку с пайковым хлебом, исчезновение кошек и другой живности с улиц, трупы прямо на тротуарах. Выступая перед немецким бундестагом, писатель Даниил Гранин рассказал о случаях каннибализма и величайшей трагедии матерей, которые спасали своих детей, перешагнув через человеческие законы морали…

Трудовой подвиг

Город сопротивлялся как мог. Даже самые слабые помогали ему выжить, участвовали в обороне.

"Руками горожан было построено около трех тысяч километров оборонительных сооружений, 15 тысяч ДОТов и ДЗОТов, 22 тысячи огневых точек в городе… Только в 1941 году население Ленинграда отработало - вдумайтесь в эту цифру! - свыше 15 миллионов человеко-дней на строительстве оборонных сооружений. В блокадную зиму и после нее весной 1942 года были вычищены огромные объемы нечистот, мусора и снега. Люди мобилизовывались на разборку старых деревянных домов и других сооружений, чтобы обеспечить город топливом. Ленинградцы работали на торфоразработках, на сельхозработах. За время блокады было проведено более 320 различных такого рода кампаний, в которых приняло участие более двух миллионов человек", - рассказал "РГ" директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.

Именно руками трудящегося населения Ленинграда была обеспечена его оборона. Сорокин отмечает, что в условиях топливного кризиса зимой 1941-1942 годов население мобилизовали на обследование свалок города: искали горюче-смазочные материалы, которые в мирное время списывались, утилизировались. Граждане сдавали в переработку голенища сапог, рваные носки, консервные банки…

Блокада в цифрах

Вот цифры, которые потрясают воображение современников. Из справки П.С. Попкова 6 апреля 1944 года "О положении в Ленинграде во время блокады":