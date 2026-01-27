Смертельная красота: почему в старину русские девушки редко доживали до 30 лет

Принято считать, что секрет красоты русских женщин в старину крылся в натуральных средствах: травах, ягодах и парной бане. Однако реальность была куда мрачнее. Косметика Средневековья и эпохи Московского царства не просто уроду́ла — она медленно убивала своих поклонниц, часто не давая им дожить и до 30 лет. Ярчайший пример — мать Ивана Грозного, Елена Глинская, умершая в 30 лет при загадочных обстоятельствах, которые некоторые историки связывают и с её пристрастием к «наведению марафета».

© Кадр из фильма "Морозко"

Идеал красоты: «бела-румяна-черноброва»

С X–XI веков, вслед за христианством, Русь переняла у Византии и моду на косметику. В «Слове Даниила Заточника» уже упоминается женщина, «мажущаяся румянами». К XVI веку косметика стала массовым товаром. В специальных базарных рядах продавались как импортные, так и местные белила, румяна и сурьма.

Канон красоты был строг: девушка должна была быть ослепительно белой, с алыми щеками и выразительными, чёрными бровями. Выйти на улицу без этого «обязательного» макияжа считалось неприличным, даже если природная внешность была безупречной.

Взгляд со стороны: «налепленные на лицах краски»

Иностранцы, посещавшие Московию, с ужасом и недоумением описывали местную моду. Английский посол Энтони Дженкинсон при дворе Ивана Грозного писал: «Женщины в Московии имеют изящную наружность, но природную красу их портят бесполезные притирания. Они так намазывают свои лица, что почти на расстоянии выстрела можно видеть налепленные на лицах краски».

Девушки превращались в пугающие, неподвижные маски. Церковь осуждала «бесовскую по́красу», но общественное давление было сильнее — без косметики женщина выглядела как неухоженная бледная тень.

Смертельная красота

Косметические средства, которыми пользовались русские девушки, не просто превращали их в пугало, но и непоправимо сказывались на их здоровье. Дело в том, что в состав косметики входили тяжелые металлы, значительное количество которых приводило к интоксикации всего организма.

Сернистая ртуть была обязательным компонентом румян и краски для волос. Белила и сурьма содержали соли свинца, которые постепенно разъедали кожу, оставляя после себя темные пятна. Белый мышьяк русские красавицы ежедневно принимали в небольших дозах для улучшения цвета кожи.

Конечно, люди того времени не знали о том, что проникая через кожу, эти ядовитые соединения имели свойство накапливаться в организме. Поэтому бессонницу, боли в животе и тошноту девушки принимали за обычное отравление или порчу от завистников, но никак не за «свинцовую колику». По этой причине в должном лечении они не видели особой нужды. Тем временем долгое и интенсивное использование косметики приводило к тому, что юные красавицы гибли от «невинных» румян и белил.