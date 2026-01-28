Международный день тещи в 2026 году: история и традиции праздника

Осенью во многих странах мира отмечают Международный день тещи. Несмотря на то, что он не имеет официального статуса, этот семейный праздник становится все популярнее с каждым годом. «Лента.ру» рассказывает главное о Международном дне тещи: история праздника, когда отмечают в 2025 году, какие традиции с ним связаны и как поздравить тещу.

Дата празднования

Международный день тещи не имеет в календаре закрепленной даты, каждый год он выпадает на разные дни, но обязательно — на четвертое воскресенье октября.

В 2026 году Международный день тещи отмечают 25 октября

Интересно то, что на английском языке и тещу, и свекровь называют одним словом — mother-in-law. А сам праздник тещ называется Mother-In-Law Day, что переводится и как День свекрови. Поэтому в этот день принято поздравлять обеих «вторых мам».

История праздника

Точно не известно, как именно появился этот праздник, однако на этот счет День отца и День матери, то почему бы не отмечать праздники, посвященные «вторым мамам» — тещам и свекровям.

Аналоги Дня тещи

Тещины вечерки в России. Один из дней широкой Масленицы на Руси принято было посвящать теще. В пятницу зять приглашал маму жены на посиделки и накрывал большой стол. Нельзя было скупиться на еду и напитки, иначе отношения с тещей могли испортиться.

«Платок тещи» в Турции. В турецком городе Башмакчи есть семейная традиция — каждую пятницу зять должен приезжать в гости к теще и к тестю. А те, в свою очередь, должны угостить его особым блюдом — лепешкой с сыром и шпинатом, которая и называется «платком тещи».

Обряд избегания в Океании и Австралии. В Австралии и на некоторых островах Океании есть интересный обычай: там при встрече с тещей зять должен отвернуться — таким образом он показывает маме жены свое уважение.

Так в США из шутки родилась новая традиция, которая постепенно распространилась по странам Латинской Америки и Европы. Но официально в число государственных праздников Международный день тещи пока не добавляли.

С появлением интернета Международный день тещи пришел и в Россию. И хотя у нас он тоже пока не официальный, популярность праздника растет

Традиции

Так как праздник негосударственный и неофициальный, массовых гуляний в честь него не устраивают. Однако, как и День матери, многие семьи отмечают праздник в кругу семьи, уделяя теще внимание.

Отметить этот праздник можно по-разному.

Устроить семейный ужин

Зять и дочь могут пригласить тещу в гости и приготовить или заказать вкусный ужин. Также можно приехать к теще — но главное заранее предупредить о визите, ведь у нее могут быть собственные планы на вечер. При желании можно отметить День тещи в более широком кругу — например, позвать родных и друзей.

Подарок — не обязательный, но приятный элемент праздника.

Идеи подарков на День тещи:

набор посуды;

чай и кофе;

конфеты ручной работы; торт по индивидуальному заказу (например, со смешной надписью);

удобная подушка;

цветок в красивом кашпо;

сертификат в магазин косметики;

общее семейное фото в рамке;

картина по номерам;

новый смартфон.

Дополнить подарок можно открыткой с поздравлением.

Что написать в открытке?

Если не хочется писать стандартные фразы вроде «желаю счастья, здоровья и долгих лет жизни», можно выбрать любой из предложенных ниже вариантов поздравлений или придумать что-то свое — например, вспомнить что-то приятное или забавное: историю первой встречи с тещей, случай с совместного праздника или общей прогулки, либо что-то смешное, чему она научила внуков.

К открытке можно добавить и шутливую подпись.

Например:

Желаю вам здоровья, терпения и железных нервов. В основном, для общения со мной. С праздником!

Теща, вы — просто чародейка! Спасибо, что вырастили такую жену и не гоните меня метлой. Обнимаю!

С Международным днем тещи, вторая мама! Знаю, ваша дочь — главная ваша награда. А я — так, приз за старание!

Вы — лучшая теща на этом свете! И я это не просто так говорю, а чтобы в гости позвали поскорее.

Подготовить событие-сюрприз

Если теща молодая и активная, то она точно оценит такую идею. Вариантов события-сюрприза может быть множество: можно исполнить давнюю мечту, помочь найти хобби или устроить день отдыха.

При планировании такого подарка аккуратно убедитесь, что у тещи нет планов на праздничный вечер или ближайшие к нему выходные. Лучше пусть она догадается, что вы готовите сюрприз, чем не сможет его оценить из-за дел, которые нельзя отложить.

Идеи для подарка-впечатления на День тещи:

поход в театр или на концерт;

мастер-класс по рисованию или лепке из глины;

дегустация вина или сыров;

кулинарный урок;

день в спа-салоне;

полет на воздушном шаре;

поездка в соседний город на интересную экскурсию.

Интересные факты о тещах