Международный день тещи в 2026 году: история и традиции праздника

Международный день тещи в 2026 году: дата, история и традиции
Осенью во многих странах мира отмечают Международный день тещи. Несмотря на то, что он не имеет официального статуса, этот семейный праздник становится все популярнее с каждым годом. «Лента.ру» рассказывает главное о Международном дне тещи: история праздника, когда отмечают в 2025 году, какие традиции с ним связаны и как поздравить тещу.
Дата празднования
Международный день тещи не имеет в календаре закрепленной даты, каждый год он выпадает на разные дни, но обязательно — на четвертое воскресенье октября.
В 2026 году Международный день тещи отмечают 25 октября
Интересно то, что на английском языке и тещу, и свекровь называют одним словом — mother-in-law. А сам праздник тещ называется Mother-In-Law Day, что переводится и как День свекрови. Поэтому в этот день принято поздравлять обеих «вторых мам».
История праздника
Точно не известно, как именно появился этот праздник, однако на этот счет День отца и День матери, то почему бы не отмечать праздники, посвященные «вторым мамам» — тещам и свекровям.
Аналоги Дня тещи
- Тещины вечерки в России. Один из дней широкой Масленицы на Руси принято было посвящать теще. В пятницу зять приглашал маму жены на посиделки и накрывал большой стол. Нельзя было скупиться на еду и напитки, иначе отношения с тещей могли испортиться.
- «Платок тещи» в Турции. В турецком городе Башмакчи есть семейная традиция — каждую пятницу зять должен приезжать в гости к теще и к тестю. А те, в свою очередь, должны угостить его особым блюдом — лепешкой с сыром и шпинатом, которая и называется «платком тещи».
- Обряд избегания в Океании и Австралии. В Австралии и на некоторых островах Океании есть интересный обычай: там при встрече с тещей зять должен отвернуться — таким образом он показывает маме жены свое уважение.
Так в США из шутки родилась новая традиция, которая постепенно распространилась по странам Латинской Америки и Европы. Но официально в число государственных праздников Международный день тещи пока не добавляли.
С появлением интернета Международный день тещи пришел и в Россию. И хотя у нас он тоже пока не официальный, популярность праздника растет
Традиции
Так как праздник негосударственный и неофициальный, массовых гуляний в честь него не устраивают. Однако, как и День матери, многие семьи отмечают праздник в кругу семьи, уделяя теще внимание.
Отметить этот праздник можно по-разному.
Устроить семейный ужин
Зять и дочь могут пригласить тещу в гости и приготовить или заказать вкусный ужин. Также можно приехать к теще — но главное заранее предупредить о визите, ведь у нее могут быть собственные планы на вечер. При желании можно отметить День тещи в более широком кругу — например, позвать родных и друзей.
Подарок — не обязательный, но приятный элемент праздника.
Идеи подарков на День тещи:
- набор посуды;
- чай и кофе;
- конфеты ручной работы; торт по индивидуальному заказу (например, со смешной надписью);
- удобная подушка;
- цветок в красивом кашпо;
- сертификат в магазин косметики;
- общее семейное фото в рамке;
- картина по номерам;
- новый смартфон.
Дополнить подарок можно открыткой с поздравлением.
Что написать в открытке?
Если не хочется писать стандартные фразы вроде «желаю счастья, здоровья и долгих лет жизни», можно выбрать любой из предложенных ниже вариантов поздравлений или придумать что-то свое — например, вспомнить что-то приятное или забавное: историю первой встречи с тещей, случай с совместного праздника или общей прогулки, либо что-то смешное, чему она научила внуков.
К открытке можно добавить и шутливую подпись.
Например:
- Желаю вам здоровья, терпения и железных нервов. В основном, для общения со мной. С праздником!
- Теща, вы — просто чародейка! Спасибо, что вырастили такую жену и не гоните меня метлой. Обнимаю!
- С Международным днем тещи, вторая мама! Знаю, ваша дочь — главная ваша награда. А я — так, приз за старание!
- Вы — лучшая теща на этом свете! И я это не просто так говорю, а чтобы в гости позвали поскорее.
Подготовить событие-сюрприз
Если теща молодая и активная, то она точно оценит такую идею. Вариантов события-сюрприза может быть множество: можно исполнить давнюю мечту, помочь найти хобби или устроить день отдыха.
При планировании такого подарка аккуратно убедитесь, что у тещи нет планов на праздничный вечер или ближайшие к нему выходные. Лучше пусть она догадается, что вы готовите сюрприз, чем не сможет его оценить из-за дел, которые нельзя отложить.
Идеи для подарка-впечатления на День тещи:
- поход в театр или на концерт;
- мастер-класс по рисованию или лепке из глины;
- дегустация вина или сыров;
- кулинарный урок;
- день в спа-салоне;
- полет на воздушном шаре;
- поездка в соседний город на интересную экскурсию.
Интересные факты о тещах
- Само слово «теща» происходит от слова «тесть», то есть отец жены. По одной из версий, «тесть» произошел от слов «тешить», «утешать», что значит «успокаивать», «развлекать». По другой версии, «тесть» появился от детского лепета «ть-ть». Так дети якобы обращались к дедушкам. А согласно третьей теории, слова «теща» и «тесть» произошли от древнего корня «тек», означающего «производить», «рожать».
- Если у тещи хорошие отношения с зятем, то риск развода в семье сокращается на 20 процентов. Примечательно, что статистика со свекровями работает в точности наоборот: если жена нормально общается с матерью мужа, то вероятность развода увеличивается на 20 процентов. Причина — ревность свекрови к невестке.
- В странах, где принято жить отдельно от тещи, зятья относятся к ним лучше, чем там, где обычно делят квартиру на всех.
- Существует исследование, подтверждающее, что настроение матери может передаваться дочери даже без прямого контакта между ними, если теща просто находится рядом. Ученые определили это с помощью магнитно-резонансной томографии, когда наблюдали за объемом серого вещества в головах представителей одних и тех же семей. Возможно, из-за этого в конфликтах между тещей и зятем жена чаще встает на сторону своей матери.
- В русском, как и в других языках, есть огромное количество анекдотов про тещу. Лингвисты и филологи связывают это со многими факторами, например с тем, что исторически анекдоты были частью мужского общения. А значит, шутки посвящались тем, с кем они пытались, но не всегда могли найти общий язык. Еще одна причина — урбанизация, начавшаяся после Великой Отечественной войны. Тогда в городах не хватало отдельного жилья всем желающим, поэтому приходилось жить одной большой семьей в тесной квартирке или даже комнатке. Возникали ссоры, а из них и анекдоты.