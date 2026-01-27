Как Русский Север едва не стал английской колонией

В 1914 году петербургский архивист Инна Любименко, работая в британских спецхранах, совершила неожиданное открытие. Она обнаружила документы, раскрывающие дерзкий план Англии по установлению протектората над русскими землями в начале XVII века. Её находка стала исторической сенсацией, но публикация статьи совпала с началом Первой мировой войны, и миру стало не до архивных тайн.

Письмо капитана Чемберлена

Среди документов Любименко обнаружила черновик письма, адресованного Тайному совету короля Карла I. Его автором был капитан Чемберлен, участвовавший в секретной миссии в России в 1610–1613 годах. В послании, составленном уже в 1631 году, капитан сообщал покойному королю Якову I, что по возвращении из России «представил… всё русское государство», годовой доход с которого он оценивал в астрономические 8 миллионов фунтов стерлингов.

Далее Чемберлен описывал, как от имени британского монарха сэры Джон Меррик и Уильям Рассел вели переговоры с частью русского дворянства, предлагая им принять короля Англии в качестве «императора и покровителя». По словам капитала, дворяне «согласились с благодарностью» и даже отправили своего посла с богатыми дарами для дальнейших переговоров.

План протектората

Второй документ, без даты и подписи, детализировал сами переговоры и британские притязания. В нём оценивалась ситуация в России, раздираемой Смутой, и утверждалось, что некоторые регионы, ещё не затронутые войной, предпочли бы отдаться под защиту британской короны.

Ключевым был следующий пассаж, раскрывающий масштаб английских амбиций:

«Если бы Его Величество получил предложение суверенитета над той частью Московии, которая расположена между Архангельском и Волгой, и над водным путём по этой реке до Каспийского или Персидского моря… это было бы самым счастливым предложением, когда-либо сделанным нашему государству».

Автор документа сравнивал этот план с предложением Колумба открыть Вест-Индию.

Пусть русские сами заплатят за свой захват

Особую изобретательность британские стратеги проявили в вопросе финансирования. Зная о скудости своей казны, автор плана предложил переложить финансовое бремя на самих русских. Схема была такова: британский флот должен был отправиться для заключения договора, а к осени русским разрешалось отправить с ним своих послов для подтверждения соглашения.

«А тем временем пусть они приготовятся передать в руки английской компании достаточно казны и товаров, чтобы оплатить вооружение и перевоз нужного им количества войск».

Тайный предатель

Любименко, шокированная откровенностью документов, сначала усомнилась в их подлинности. Однако вскоре она получила новое подтверждение — тезисные наброски, датированные 14 апреля 1613 года и подписанные придворным юристом Джулиусом Сизэ. В них обсуждалось, стоит ли принимать предложение о протекторате, и упоминалось о необходимости отправки 1000 английских солдат для укрепления Архангельска.

Оставалась нераскрытой главная интрига: если с английской стороны в переговорах участвовали известные агенты Московской торговой компании Джон Смит и Джон Меррик, то кто вёл переговоры с русской стороны? В документах туманно упоминалась лишь «часть дворянства». Любименко предположила, что раз переписка адресовалась самому королю, то и со стороны России должен был стоять весьма влиятельный человек. Его личность так и осталась загадкой.

Полный провал

Амбициозной попытке Британии осуществить «мягкую оккупацию» русского Севера не суждено было сбыться. Россия сумела преодолеть Смуту. В феврале 1613 года на престол взошёл первый царь из династии Романовых — Михаил Фёдорович. Его твёрдая власть положила конец внутреннему разброду и окончательно разрушила все расчёты английских стратегов.

Спустя 27 лет, в 1941 году, накануне новой мировой войны, Инна Любименко вновь вернулась к этой теме, опубликовав статью «Планы английской интервенции в России в начале XVII столетия». Она напоминала, что история Российского государства в то смутное десятилетие могла сложиться совершенно иначе. Эта почти забытая страница истории служит напоминанием о том, что попытки установить внешний контроль над русскими землями предпринимались неоднократно — как в 1613 году, так и позже, во время Крымской войны 1854 года, когда английский флот атаковал русское Поморье. Однако каждый раз эти планы разбивались.