Какие русские фамилии брали себе цыгане

Цыгане в России — народ без родины, который веками приспосабливался к чужим законам и обычаям. При крещении или регистрации в паспортных столах они часто получали обычные русские фамилии: Ивановы, Петровы, Сидоровы. Но среди них есть и такие, что выдавали происхождение сразу. Эти фамилии рождались из прозвищ по профессии, внешности или ремеслу. Этнографы и историки, изучая рома, отмечают: по фамилии нельзя судить наверняка — многие семьи ассимилировались и сменили имена, — но есть характерные черты. Они связаны с традиционными занятиями и историей миграций.

Прозвища по ремеслу и металлу

Самые заметные фамилии рома — от профессий, связанных с металлом и украшениями. Золотаревы — от «золотарь», мастер по золоту или торговец им. Серебряных, Серебряков — от серебряных дел. Жемчужные — от «жемчуг», возможно, от торговли или изготовления жемчужных украшений. Каменские — от «камень», драгоценный камень или обработка камня.

Эти фамилии появились в XVIII–XIX веках, когда рома работали ювелирами, кузнецами, лудильщиками. В публикациях «Русской семёрки» и этнографических работах отмечается: такие фамилии характерны для групп, которые оседали в городах и занимались ремеслом. Золотаревы, Серебряные, Жемчужные — династии, известные в Москве и Петербурге. Они не меняли фамилии, потому что профессия была семейной гордостью.

Фамилии по цвету и природе

Другая группа — фамилии от цветов и оттенков: Белых, Черных, Рыжие (или Рыжовы). Белых — от светлой кожи или волос, Черных — от тёмных. Рыжие — от рыжих волос или огненного характера. Эти прозвища давали при крещении или в общине. В этнографических описаниях русских цыган (русска рома) такие фамилии упоминаются как типичные для северо-западных групп.

Орловы — тоже встречаются среди рома, хотя фамилия русская. Некоторые исследователи связывают её с прозвищем «орёл» — гордый, вольный. Но здесь совпадение с русской фамилией частое, и по ней точно не скажешь.

Иностранные корни в русских фамилиях

У кэлдэраров (медников) — одной из крупнейших групп в России — фамилии часто венгерского или румынского происхождения: Деметер (от Деметра), Янко, Чонгор. В России их адаптировали: Деметер стал Деметриевым или просто Деметер. Википедия и публикации по этнографии рома отмечают: кэлдэрары пришли в Россию в XIX веке из Балкан, и их фамилии сохраняют следы.

Польска рома и другие западные группы приносили фамилии вроде Козловские, Ковальские — от польских корней. В России они часто русифицировались: Козлов, Ковалёв. Но в таборах помнили происхождение.

Фамилии-отсылки к этнониму

Самые прямые — Цыгановы, Цыганковы, Цыганские. Они появились при регистрации, когда чиновник просто писал «цыган». Фамилия Цыганенко распространена в южных регионах, но не только среди рома. Такие фамилии редки — народ предпочитал избегать прямой отсылки к этнониму, чтобы не привлекать внимания властей.

В архивах и генеалогических форумах упоминают: многие семьи с фамилией Цыгановы — действительно рома, но не все. Совпадение с русской фамилией возможно.

Почему фамилии менялись и исчезали

Рома часто меняли фамилии при переездах или крещении. В советское время — при получении паспортов — многие брали русские. Этнографы отмечают: в XX веке романипэ (цыганский дух) стал важнее фамилии. Человек с русской фамилией мог быть ромом, если соблюдал традиции.

Сегодня по фамилии распознать сложно: ассимиляция, смешанные браки. Но в таборах или среди артистов (Сличенко, Жемчужные) фамилии выдают происхождение.