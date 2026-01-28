Проверьте себя: семь названий растений, которые вы, скорее всего, произносите неправильно

фото: freepik.com

Многие садовые цветы носят имена ученых или латинские названия, которые в русском языке превращаются в настоящую проверку на грамотность. Мы привыкли называть их «на слух», но часто промахиваемся с ударением. Проверьте, не допускаете ли вы эти ошибки вместе с Татьяной Кузнецовой.

ГлоксИнияЭтот комнатный «колокольчик» назван в честь ботаника Беньямина Глоксина. Фамилия определила и ударение: правильно говорить глоксИния. Вариант «глокснИя» — грубая ошибка.

ШлюмбергЕраЗа сложным названием скрывается обычный «декабрист». Своё официальное имя он получил в честь кактусиста Фредерика Шлюмберже. Ударение по правилам падает на предпоследний слог — ШлюмбергЕра.

КОлхикумЕго часто путают с крокусом, но это безвременник. Название отсылает к древней Колхиде, и ударение здесь неподвижное — на первом слоге: кОлхикум. Произносить «колхИкум» — ботанический моветон.

МУскариМаленькие синие «пирамидки», они же гадючий лук. Здесь часто спорят: мускАри или мУскари? В профессиональной среде и латыни принят вариант мУскари (с ударением на «у»). Если хотите звучать как профи — ставьте ударение на начало.

БугенвиллЕяЯркая южанка, названная в честь мореплавателя Луи Антуана де Бугенвиля. Правило простое: как и в фамилии француза, ударение в названии цветка уходит в конец слова — бугенвиллЕя.

РододЕндронКороль кустарников, чье название дословно переводится как «розовое дерево». Несмотря на длину слова, ударение здесь всего одно и четкое — на третий слог: рододЕндрон.

ДёренТут путаница не в ударении, а в буквах. Кустарник называется дёрен (через «Ё»), и это проверочное слово для него. Не путайте с «дерном» (пластом травы с почвой) — это разные слова. Правильно: «посадить дёрен», а не «посадить дерен».

