Взрыв в прямом эфире: почему погиб американский шаттл «Челленджер»

28 января 1986 года через 73 секунды после старта взорвался американский шаттл «Челленджер», что привело к гибели всех семи членов экипажа. Эта катастрофа стала одной из самых известных в сфере космонавтики, в прямом эфире ее наблюдали миллионы зрителей. Подробнее о том, что произошло в тот день, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

«Учитель в космосе»

В середине 1980-х годов американская космическая программа была на пике своего могущества. Тогда проводились исследования космоса при помощи кораблей многоразового использования «Спейс шаттл», которые позволяли выводить на орбиту большое количество грузов, возвращать вышедшие из строя аппараты, а также совершать полеты с экипажем до семи человек.

Американская космическая техника на тот момент казалась абсолютно надежной и безопасной. Тогда появилась мысль о том, что теперь в космос могут летать не только профессиональные космонавты, но и любой человек, обладающий нормальным здоровьем и прошедший не слишком тяжелый и не очень долгий курс тренировок.

У президента США Рональда Рейгана возникла идея отправить в космос обычного школьного педагога, поэтому в 1985 году он запустил программу «Учитель в космосе». Преподаватель должен был провести с орбиты несколько уроков географии, математики и физики в прямом эфире. В конкурсе участвовало около 11 тысяч человек, среди которых была учитель истории, юриспруденции и экономики Криста Маколифф. Она с детства мечтала о космосе, и для нее это был уникальный шанс, который нельзя было упускать. В итоге Криста прошла все этапы отбора и победила в конкурсе, став членом экипажа STS-51L — десятой миссии шаттла «Челленджер».

Люди поняли не сразу

Полет «Челленджера» должен был стать юбилейным, 25-м стартом в рамках программы «Спейс шаттл». В состав экипажа, кроме Кристы Маколифф, вошли командир Фрэнсис Скоби, первый пилот Майкл Смит, а также астронавты Эллисон Онидзука, Джудит Резник, Роналд Макнейр и Грегори Джарвис. Первоначально старт был назначен на 22 января, но переносился несколько раз, пока не была выбрана окончательная дата — 28 января.

Утром 28 января возникло подозрение, что полет снова придется перенести, так как во Флориде, откуда запускался шаттл, сильно похолодало: температура опустилась ниже нуля, что непривычно для этого штата. Руководство решило не отменять старт, а просто перенести его на несколько часов. При повторном осмотре выяснилось, что немного потеплело и лед начал таять, поэтому добро на запуск было получено.

На космодроме собрались родные и друзья астронавтов, а миллионы зрителей собрались у экранов, чтобы наблюдать, как обычная учительница впервые окажется в космосе. В 11:38 «Челленджер» стартовал с космодрома. На трибунах, где находилась публика, началось ликование. Камера крупным планом показала лица родителей Кристы, которые радовались, что давняя мечта их дочери наконец-то осуществится.

Через 68 секунд после старта диспетчер NASA разрешил экипажу начать ускорение. Однако уже через пять секунд после этого связь прервалась, а корабль был поглощен гигантским огненным шаром. Обломки и твердотопливные ускорители продолжили собственный путь, оставляя следы дыма. Многие люди не сразу поняли, что произошла катастрофа. Они думали, что шаттл продолжает взлет, просто от него что-то отлетело. Однако затем все поняли: шаттл взорвался, а в Атлантический океан начали падать обломки корабля.

Причины взрыва

Для расследования катастрофы президент Рейган создал независимую комиссию. В ходе разбирательства выяснилось, что причиной неисправности стал конструкторский просчет. Уязвимой деталью были уплотнительные кольца, которыми герметизируются стыки сегментов боковых твердотопливных ускорителей. В ходе запуска шаттла произошло разрушение такого кольца, находившегося вблизи соединения с внешним топливным баком. Этот бак содержит жидкий водород и жидкий кислород, и когда он разрушился, оба вещества смешались, из-за чего случился взрыв. Считается, что из-за низкой температуры уплотнительное кольцо сначала потеряло эластичность, а потом разрушилось и не смогло обеспечить изоляцию, как это было при прошлых запусках.

Как показало расследование, в NASA знали о возможной неисправности уплотнительных колец еще на этапе проектирования. Однако информация о дефекте в нарушение всех правил не вышла за пределы организации. В NASA посчитали, что это допустимый риск, и не стали заниматься исправлением просчета. Даже когда стало понятно, что устранение неисправности является важной задачей, корабли продолжили летать.

Могли предотвратить катастрофу

При этом был человек, который не только понимал, что такая неисправность может привести к катастрофе, но и пытался всеми силами ее предотвратить. Это был Роджер Божоли, сотрудник компании-подрядчика Morton Thiokol, поставлявшей NASA боковые ускорители для шаттла. Он неоднократно призывал свое руководство либо исправить недочеты, либо отдать контракт с NASA другой компании. Позже Роджер рассказал журналистам, что в ночь на 28 января он был в ужасе и уговаривал руководство связаться с NASA и объяснить, что запускать корабль нельзя.

В какой-то момент руководство сдалось и позвонило в NASA. Однако в ответ менеджер программы шаттлов Лоуренс Маллой накричал на них и сказал:

«Боже мой, Thiokol, когда вы хотите, чтобы я запустил? В следующем апреле?».

Утром 28 января Божоли присутствовал при запуске. В первые секунды полета он ненадолго поверил в то, что его опасения в итоге не подтвердились. Однако спустя 73 секунды шаттл взорвался, а потрясенный Божоли в течение всего дня не мог успокоиться и винил себя в том, что не смог спасти астронавтов от гибели.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала, как советские ученые исследовали Венеру и что люди продолжают сегодня искать на этой планете.