«Отец Страха»: какую тайну охраняет исполинский страж пирамид

Великий Сфинкс в Гизе — не просто молчаливый страж пирамид. Для многих исследователей этот исполин, чей взгляд устремлен на восток, является ключом к самым глубоким тайнам древнего мира. Его загадок, возможно, даже больше, чем у самих пирамид.

Пропавший из истории

Сфинкса принято считать ровесником пирамиды Хефрена (ок. 2500 г. до н.э.). Однако в древнеегипетских папирусах, скрупулезно фиксировавших расходы на строительство, о нем — ни слова. Его «не заметили» и первые греческие путешественники: Геродот, Страбон, Гекатей Милетский. Разгадку предложил Плиний Старший: колоссальную статую регулярно поглощал песок пустыни. Веками её приходилось откапывать, и лишь в XX веке она была расчищена полностью.

Свидетель потопа?

Гипотеза о возрасте Сфинкса — самая жаркая. В 1990-х годах группа японских ученых с помощью эхолокации заключила, что камни Сфинкса старше блоков пирамиды Хеопса. Позже гидрологи обнаружили на его теле следы водной эрозии, характерной не для ветра, а для длительных ливней. Это могло указывать на эпоху, когда климат в Сахаре был влажным — возможно, 8-12 тысяч лет назад. Некоторые исследователи осторожно связывают это с легендами о глобальном катаклизме.

Лицо без имени

Чьё лицо у Сфинкса? Классическая египтология говорит: фараона Хефрена. Но доказательства косвенны. Для проверки этой версии даже привлекли нью-йоркского полицейского-портретиста Франка Доминго.

Сравнив пропорции Сфинкса и единственной статуи Хефрена, он пришел к выводу: это разные лица. Возможно, изначальный облик неоднократно переделывался, а истинный «прототип» так и остался неизвестным.

Тайна под лапами: запретные открытия

Легенды о «Зале Летописей» — тайной комнате под Сфинксом с наследием погибшей цивилизации — долго считались мифом. Но в конце XX века наука дала им неожиданный повод. В 1989 году японские исследователи с помощью радиолокации обнаружили под левой лапой узкий тоннель, ведущий в сторону пирамид. В 1993 году американский геофизик Томас Добецки нашел там же, на глубине 5 метров, крупную прямоугольную полость. Однако египетские власти оперативно прекратили оба исследования, запретив дальнейшие работы. Что скрывает эта камера, остается только гадать.

«Мать Страха» и больной исполин

Египетский археолог Рудван Аш-Шамаа выдвинул смелую идею: у «Отца Страха» (арабское имя Сфинкса) должна быть пара — «Мать Страха», погребенная в песке рядом. Древние египтяне чтили симметрию. На стеле между лап Сфинкса изображены две статуи, а текст упоминает, что одну из них разрушила молния.

Сегодня сам Сфинкс, переживший вандализм мамлюков и наполеоновских солдат, страдает от новой угрозы — экологии и времени. Трещины в камне, некачественные реставрации прошлого, смог Каира и вибрации от туристов медленно разрушают его. Денег на полномасштабное спасение не хватает. Великий Сфинкс, выстоявший тысячелетия, теперь нуждается в защите от современности — и продолжает хранить свои секреты, быть может, уже навсегда.