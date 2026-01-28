Гибель Ермака: что на самом деле случилось с покорителем Сибири

Ермак Тимофеевич — фигура-призрак. В учебниках он — герой, присоединивший Сибирь к России. Но за этим каноническим образом скрывается загадочный персонаж, о котором не известно даже его настоящего имени. Кем же был человек, чей поход перекроил карту Азии: государевым слугой, кровавым авантюристом или чем-то третьим?

Тень без лица: что мы не знаем о Ермаке

История Ермака начинается с белых пятен. Неизвестны его подлинное имя (Ермак — вероятно, прозвище, означающее «жернов» или «артельный котёл»), внешность и происхождение. По разным версиям, он мог быть:

Василием Алениным из Суздаля.

Обращённым в христианство ногайцем или сибирским татарином.

Даже мусульманином, которого, по легендам, похоронили по исламским обычаям.

Как писал историк Карамзин, это была «таинственная и мрачная личность», за которую «ни один народ не может нести нравственной ответственности».

Путь бандита: от разбоя к «государевой службе»

До похода за Урал Ермак, судя по летописям, был типичным ушкуйником — речным разбойником. Он грабил купеческие караваны на Волге, пока царские войска не начали на него облаву. Спасаясь, его ватага нашла пристанище у уральских промышленников Строгановых, которые и «спровадили» буйную банду в сибирский поход — и от греха подальше, и для покорения новых земель.

Завоевание как резня: цена сибирского похода

Поход 1581-1585 годов был жестоким даже по меркам своего времени. Ермак действовал методами тотальной войны. Взяв крепость Аремзян, он перебил пленных, а знатных князьков велел повесить за ноги. Столицу Сибирского ханства Искер разграбили и сожгли. Казахские и татарские источники обвиняют его в массовых убийствах, вроде резни в бывшей ордынской столице Сарайчике, где были разграблены и осквернены могилы ханов.

Эти зверства историки объясняют и жаждой добычи, и местью за монголо-татарское иго, и тактикой устрашения. Не случайно татарские националисты считают его виновником гибели и изгнания 80% сибирских татар.

Странные знамёна и сомнительная лояльность

Даже символы Ермака вызывают вопросы. Его знамя с единорогом и львом поразительно напоминает британскую геральдику, хотя официально единорог был взят с печати Ивана Грозного. Грабил он хоть и «под знаменем царя», но добычу, как отмечал историк Бахрушев, казаки делили между собой, а не целиком отправляли в казну.

То ли утонул, то ли скормили собакам

Как ничего не известно о корнях человека, покорившего хана Кучума, так по сути ничего неизвестно и о его смерти. Возник из ниоткуда и исчез в никуда, даже могилы не осталось

Одни историки говорят, что погиб он, просто перескакивая с одного струга в другой: упал в воду и не выплыл. Другие, что на его лагерь ночью напали воины Кучума, перебили казаков, а Ермак утонул, пытаясь доплыть до струга. Русские считают, что тело Ермака находится на дне Иртыша.

Историк Федор Иванович Миллер пишет, что тело атамана выловил из реки сын хана Беким-Бека Яныш, после чего мусульмане устроили настоящий праздник, а после все же похоронили врага на мусульманском погосте Бегиша.

В казахском эпосе «Сатбек батыр» Ермака убивает герой эпоса Сатбек, мстя за смерть жены и детей. Он отрубает Ермаку руку, а потом спускает на врага огромного черного пса. Впрочем, в этом эпосе Ермак предстает изгоем татарского народа и «ордынским разбойником». В других казахских легендах храбрые герои скармливают тело Ермака собакам. Но тут, очевидно, авторы легенд выдают желаемое за действительное. Хотя никто не знает, как все было на самом деле.