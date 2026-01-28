Какие славянские племена стали первыми москвичами

Земли будущей Москвы и Подмосковья задолго до появления славян были густо заселены. Их история началась не с пустого места: речные названия (гидронимы) хранят память о финно-угорских (Воря, Ока) и балтских (Протва, Нара, Пахра, сама Москва-река) племенах, живших здесь веками. Первые земледельцы появились ещё в бронзовом веке (фатьяновская культура), а ко времени прихода славян регион представлял собой пёструю мозаику народов, среди которых доминировали балтские племена (голядь) и финно-угорские (меря).

Две волны освоения

Славяне пришли в междуречье Оки и Москвы-реки относительно поздно, в VIII–IX веках, двумя основными потоками. Первый с юго-запада — это было племя вятичей, двигавшееся из Среднего Поднепровья. Второй с северо-запада — племя кривичей, чьи истоки лежали в районе Псковских и Новгородских земель.

Именно вятичи стали главным славянским племенем, освоившим территорию будущего Московского княжества. Кривичи сыграли заметную, но менее значительную роль. Археологически их присутствие фиксируется по разным типам курганов и украшений.

Освоение, а не колонизация

Славянская экспансия носила в основном мирный, постепенный характер. Пришельцы не вытесняли коренное население, вступали с ним в ассимиляцию. Нередко их потомки продолжали жить в уже существующих укреплённых городищах. Доказательством этого служит топонимы древнейших городов региона: они не славянские, а унаследованы от прежних обитателей. Москва, Руза, Истра — названы по балтским именам рек. Коломна — имя финно-угорского происхождения.

Неславянские соседи

К моменту прихода славян в регионе существовал мощный финно-угорский союз меря с центром в Ростове Великом. А к юго-западу от Москвы, в верховьях Протвы, вплоть до XII века сохранялось балтское племя голядь. Население Подмосковья поколениями оставалось полиэтничным, и процесс ассимиляции растянулся на несколько столетий.

Прямых письменных источников о первых жителях поселения на Боровицком холме нет. Однако археология и лингвистика дают чёткий ответ: основателями и первыми обитателями будущей Москвы были вятичи. Они пришли на уже обжитые места, где стояло древнее балтское или смешанное балтско-финское городище, и дали начало непрерывной славянской жизни на этом месте. Таким образом, первый москвич — это славянин-вятич, поселившийся среди балтских и финно-угорских соседей и положивший начало городу, который унаследовал древнее, дославянское имя реки — Москва.