Почему 29 января наши предки прозвали Волчьим днем

В православии 29 января отмечают день апостола Петра. В народном календаре - Петр зимний или Петр-полукорм, Волчий день.

Прозвище свое день получил из-за того, что половина провизии для скота, заготовленной на зиму, уже съедена. А новых пополнений особо нет. Поэтому остаток еды для животных начинали экономить. Также в это время в лесу становилось холодно и голодно, поэтому выходили хищники - охотиться на домашнюю живность. Плохой приметой было увидеть волка. И совсем страшной - найти зуб волка, тогда непременно беда придет. Чтобы предотвратить встречу с хищниками, обходили с горящей свечой дом, а затем на дверях вешали замки. Чем больше повесить замок - тем более надежной, как считали, будет защита.

В этот день не расчесывали волосы, не ткали и не пряли. Если все же брались за работу, то старались не пораниться, иначе порез будет долго заживать. Хорошей приметой было в этот день перед сном вывернуть наволочку и потрясти ее. Считалось, что так можно вернуть или получить здоровье. В этот день нельзя выбрасывать еду, иначе голод придет.

Во время уборки обязательно мели пол: если много скапливалось мусора, то счастья большого ждать надо.

Если в этот день идет сильный снегопад - дождливым лето будет. Мороз ударил - лето ожидается жарким и засушливым.

Сосульки выросли большие - жди оттепель.

Ветер с севера подул, кот клубом свернулся - будет лютая стужа. Кот на полу лежит - к теплу.