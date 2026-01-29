Приметы и поверья на 29 января: что нельзя делать в день Петра Полукорма

29 января по народному календарю отмечают день Петра Полукорма. Такое название связано с праздником поклонения веригам апостола Петра, который отмечается церковью в этот день.

В старину обычно в закромах наводили порядок и считали оставшиеся припасы. Если было меньше половины, урезали суточную норму корма скоту. Если больше — это предвещало счастливый и богатый год. Крестьяне шли утром в церковь, молились и заказывали молебен апостолу Петру, чтобы заручиться его поддержкой и собрать щедрый урожай.

На Петра Полукорма запрещается пользоваться топорами, ножами и ножницами. Все острые предметы, напоминающие волчьи зубы, лучше спрятать, чтобы не стать жертвой диких животных. Еще не стоит шить, прясть, вязать и вышивать. Также не рекомендуется отказываться от хлеба и особенно выбрасывать его, чтобы не лишить семью достатка. 29 января нельзя скандалить.

Зато можно планировать дела и принимать решения. Считается, что в этот день разум проясняется, улучшается способность к концентрации и анализу. Поэтому старались принимать важные решения и совершать судьбоносные поступки.

Согласно приметам, по метели в этот день говорили о дождливом лете. Северный ветер — к морозу. Снегопад указывал на то, что трава весной хорошо поднимется, а летом в водоемах будет много рыбы. Яркие звезды предсказывали раннюю весну. Пение птиц — к потеплению. Алый закат предвещал солнечное и морозное 30 января.