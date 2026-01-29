Какую тайну революционерки Каплан раскрыл челябинский прокурор

30 августа 1918 года после выступления на заводе Михельсона в Москве Владимир Ленин был тяжело ранен. По горячим следам задержали 28-летнюю эсерку Фанни Каплан, которая, согласно протоколам, признала свою вину. Однако суда не последовало. Уже 3 сентября комендант Кремля Павел Мальков по устному распоряжению Якова Свердлова привёл приговор в исполнение в одном из внутренних дворов Кремля. Тело казнённой было немедленно сожжено в металлической бочке, что исключило какую-либо эксгумацию или опознание в будущем. Эта поспешность и отсутствие официального судебного процесса с самого начала вызвали сомнения в окончательности такой «расправы».

Нестыковки, питающие сомнения

Странности на этом не закончились. Организатор боевой группы эсеров, в которой состояла Каплан, Григорий Семёнов, был освобождён уже в 1919 году и позднее даже служил в советской военной разведке. Сам Ленин, по некоторым свидетельствам, не требовал смертной казни для стрелявшей. Анжелика Баланова, социалистка и современница событий, вспоминала, как Надежда Крупская, жена Ленина, была потрясена известием о расстреле, считая казнь революционерки недопустимой для революционного государства. Эти факты заставляют задуматься: была ли расправа над Каплан актом «революционной справедливости» или частью более сложного политического манёвра?

Версия о тайном заключении

Альтернативная версия, много лет циркулирующая в исторической литературе, гласит: Каплан не была расстреляна, а тайно содержалась в тюрьмах. По воспоминаниям потомственного прокурора Иосифа Наумова, его отец слышал от видных революционеров Орджоникидзе и Пятакова, что Каплан получила пожизненный срок. Согласно этой гипотезе, до 1939 года она отбывала наказание в Верхнеуральском политизоляторе, а затем была переведена в Соликамск.

Эту же мысль развивает историк Николай Зенькович, ссылаясь на показания фигуранта по делу о покушении, некоего Новикова. Тот утверждал на допросе в 1937 году, что видел Каплан во дворе свердловской тюрьмы, хотя говорить с ней ему не разрешили.