Внешность Петра I: какую физическую аномалию император от всех скрывал

Основанная Петром I Кунсткамера хранила диковинные экспонаты со всего света. Ирония судьбы в том, что сам царь-реформатор, с его необычной внешностью, мог бы стать одним из самых примечательных её «экспонатов». Его облик, детально изученный историками и медиками, представляет собой удивительный набор контрастов и загадок.

© И. Баузе "Петр I"

Исполинский рост и хрупкое сложение

Пётр Алексеевич действительно был гигантом для своей эпохи. При росте в 204 см он на целую голову возвышался над современниками, средний рост которых не превышал 160 см. Историк Василий Ключевский писал, что царь «целой головой выше любой толпы».

Однако за исполинскими габаритами скрывалось вовсе не богатырское телосложение. Сохранившаяся одежда императора — всего 48-го размера — свидетельствует о его удивительной худобе и узких плечах. Как отмечает историк Николай Павленко, Пётр «выделялся ростом, но не могучим телосложением». Медики относят его конституцию к астеническому типу, предрасполагающему к хрупкости здоровья и болезням.

Маленькие ступни: государственная тайна?

Одной из самых заметных диспропорций были стопы императора. При его росте логично было бы ожидать 44-45-й размер, однако ступня Петра I была изящной — всего 38-го размера, что сегодня считается женским.

Эта особенность создавала серьёзные неудобства и проблемы с устойчивостью, вынуждая царя постоянно опираться на трость во время ходьбы. Чтобы скрыть аномалию, был придуман остроумный трюк: Пётр носил ботфорты с длинной подошвой (около 31 см, что соответствует 45-му размеру), надевая их поверх своих маленьких туфель. По слухам, сапожники, знавшие этот секрет, впоследствии исчезали, унося тайну императорской обуви в могилу.

Голова мыслителя на плечах великана

Завершала этот портрет несоразмерно маленькая голова, что особенно заметно на портретах кисти современника, художника Иоганна Таннауэра. Валентин Серов, изучавший иконографию для своего исторического полотна, был поражён: «Он был страшный: длинный, на слабых, тоненьких ножках, и с такой маленькой… головкой, что больше должен был походить на какое-то чучело с плохо приставленной головой».

Психолог Ольга Меженина предполагает, что такая особенность могла быть следствием патологии внутриутробного развития или родовой травмы.