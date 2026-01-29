Мозг Ленина: что поразило патологоанатомов

К 1921 году у 52-летнего Ленина начали проявляться тяжёлые неврологические симптомы: прогрессирующий паралич, нарушения речи и угасание умственных функций. К концу 1922 года он полностью утратил дееспособность. Консилиум врачей не смог прийти к единому мнению. Официальной причиной смерти, наступившей 21 января 1924 года, было объявлено кровоизлияние в мозг на фоне распространённого атеросклероза. Отметим, что отец Ленина умер примерно в том же возрасте от аналогичного заболевания, что позволяло говорить о возможной наследственной предрасположенности.

Однако эта версия сразу же стала обрастать альтернативными объяснениями. В среде белой эмиграции, а позже — в годы перестройки, получила хождение теория о сифилитическом поражении мозга, которую подпитывали слухи о специфических препаратах в списке назначений Ленина. Не менее популярной была и версия отравления: от интоксикации свинцом от пуль Фанни Каплан до прямого указания на Иосифа Сталина как на организатора устранения ослабевшего лидера.

Загадки «ленинского мозга»: между наукой и идеологией

После смерти тело Ленина подверглось тщательному изучению. Патологоанатомы были поражены масштабом поражения: мозг был настолько повреждён, что удивляло, как его обладатель мог так долго жить. Исследование подтвердило обширный атеросклероз, но также указало на возможное бактериальное или вирусное происхождение части поражений. Любопытной деталью стал необычно маленький объём черепной коробки Ленина — при рождении его мозг, по расчётам, весил бы не более 1340 граммов, что ниже среднего.

Для подробного исследования в 1925 году в Москве был создан Институт мозга. К работе привлекли известного немецкого невролога Оскара Фогта. Он изготовил около 30 000 гистологических препаратов и в 1927 году сделал сенсационное заявление: в коре больших полушарий Ленина обнаружены уникальные, необычайно развитые и крупные «пирамидальные» нейроны, которые, по мнению Фогта, и были материальной основой «гениальности» вождя. Это заключение, безусловно, несло на себе отпечаток политического заказа.

Детективная история: фрагменты мозга в водовороте истории

В 1930 году Фогт вернулся в Германию и, согласно некоторым источникам, вывез часть препаратов мозга в Институт исследований мозга имени кайзера Вильгельма. С приходом к власти нацистов учёный был уволен, а уникальные образцы, вероятно, попали в руки новой власти. Их дальнейшая судьба окутана тайной. По одной из версий, часть материалов после войны была возвращена в СССР, где даже ненадолго экспонировалась в Мавзолее, после чего вновь оказалась в запасниках Института мозга.