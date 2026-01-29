Что посоветовал писателям-сибирякам нобелевский лауреат Ромен Роллан 90 лет назад

"Интерес к творчеству Ромена Роллана - огромный. Популярность его в СССР особенно велика. В библиотеках его книги всегда берутся нарасхват". Писатель, автор "Сибирских огней" Георгий Вяткин (1885-1938) именно так начал свою статью о проведенном 23 апреля 1934 года литературно-музыкальном вечере, посвященном Роллану. Вечер организовал новосибирский литературный кружок клуба имени Сталина, а статья Вяткина была опубликована в четвертом номере "Сибирских огней" (за 1934 г.) вместе со вторым письмом французского писателя, нобелевского лауреата Ромена Роллана в Новосибирск.

© Российская Газета

Первое письмо автор десятитомного романа "Жан-Кристоф" написал в 1928 году по случаю созыва Второго съезда писателей Сибири, где впервые должны были собраться представители коренных сибирских народностей. Это было тяжелое время для "Сибирских огней" и его главного редактора, известного сибирского писателя Владимира Зазубрина.

В ходе травли, начатой литературной группой "Настоящее", авангардом Сибирской ассоциации пролетарских писателей, сформировалось понятие "зазубринщина", с ее "кулацким тоном", "с ее областничеством, с противопоставлением деревни городу, с восхвалением кондовой сибирской деревни и челдонских темпов". Писателям и руководству "Сибирских огней" приписывались контрреволюционные и реакционные настроения, противодействие строительству социализма.

Именно в такой тревожной обстановке, в отчаянии, Владимир Зазубрин просит Горького написать журналу "хотя бы несколько ободряющих строк". Весной 1928 года Горький по дороге из Сорренто в Советский Союз заехал в Швейцарию к своему близкому другу - Ромену Роллану, который решил послать приветствие съезду сибирских писателей.

Предлагаем прочесть первое, ободряющее письмо Ромена Роллана в нынешнюю столицу Сибири:

"Дорогие сибирские друзья! Максим Горький сообщил мне, что в Новосибирске впервые собирается съезд сибирских писателей всех национальностей, что побудило меня написать вам.С радостью приветствую ваш съезд. В то время как старая земля справляет весну, я слышу восходящий могущественный концерт новых голосов, хор народов, которые безмолвствовали в протяжении угрюмой зимы веков. Сколько сокровищ души, сколько сокровенности сердца накопилось в этом молчании, и все это теперь свободно прозвучит под ясным небом…День наступает, день уже наступил!Ваш съезд является живым свидетелем этого. Он начинает плести великолепную корзину мыслей Европы и Азии.Я вплетаю в нее свои пальцы трудящегося, солому своих песен Франции и гибкие лозы нивернезских рек…

Ванд, Швейцария, 2 апреля 1928 г.".

Увы, ни это письмо французского писателя, ни знакомство Зазубрина с Горьким не помогло. Съезд состоялся только в январе 1930 года, а Зазубрин был вынужден покинуть пост редактора "Сибирских огней" и председателя Сибирского союза писателей.

Но вернемся ко второму письму Роллана в Новосибирск - ценному "мини-справочнику" для молодых писателей, который частично, но применим и теперь, 92 года спустя.

Второе письмо в Новосибирск Роллан отправил в 1934 году в ответ на вопросы "группы слушателей" вышеупомянутого литературно-музыкального вечера.

Полная версия на портале ГодЛитературы.РФ