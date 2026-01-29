"Испанские" детдома в СССР: почему их так называли

Гражданская война в Испании между республиканцами и франкистами стала для Советского Союза «своей» войной. Московские коммунисты поддержали силы, сопротивлявшиеся режиму мятежников – левая пропаганда окрестила его фашистским. Печальным «наследием» этого конфликта, закончившегося разгромом республиканцев, стали тысячи детей-сирот. СССР принял их в 1937-1938 годах и разместил в детских домах. Как же жилось в «стране победившего социализма» испанским детдомовцам?

Эвакуация

Республиканцы, удерживавшие контроль над несколькими районами на севере Испании, позволили эвакуировать за границу 34 тысячи детей. 3 тысячи из них попали в Советский Союз. Большинство из них были детьми простых горнорабочих из Астурии и Страны Басков. Вывоз осуществлялся в несколько этапов. Например, одна из партий эвакуированных была доставлена на сухогрузе «Гавана» из порта Сантурсе во Францию. Оттуда детей распределили между государствами, которые согласились их принять. Самому младшему вывезенному ребенку было 4 года, старшему – 14 лет.

«Испанские» детдома

Несмотря на общую судьбу, испанские дети в СССР оказались в изначально неравных условиях.

Для прибывших были организованы 15 специальных детских домов на территории РСФСР и Украины – этим вопросом занимались лично наркомы просвещения обеих республик. Учреждения располагались в Москве, Пушкине (Царское Село), Евпатории, Киеве, Херсоне, Харькове и других городах. Как сообщает в статье «Заставить их полюбить жизнь» ведущий специалист отдела комплектования Российского государственного архива фонодокументов Анна Фернандес-Эрес, специально под детей были переоборудованы дома отдыха.

На каждого юного беженца выделялось почти в 3 раза больше средств, чем на среднего русского детдомовца. Была поставлена задача сделать «испанские» детдома образцово-показательными – для демонстрации успехов Коминтерну. Однако на деле далеко не все из них оказались одинаковы по материально-техническому оснащению – в некоторых учреждения ситуация была плачевной. Нехватка помещений, отсутствие нормального отопления, водопровода и канализации – таковы были условия жизни детдомовцев даже в таких крупных центрах, как Ленинград и Одесса. Отличалось и качество питания – в столицах оно было лучше и разнообразнее, чем в провинции. Хуже всего дела обстояли на Украине.

С квалифицированными кадрами также возникла проблема – найти достаточное количество педагогов, знающих испанский, для всех детдомов в СССР не смогли. Поэтому некоторые дети частично забыли родной язык. Воспитывали юных испанцев в крайне идеологизированном духе – как будущих строителей коммунизма и борцов за освобождение Испании. Каждый из них, согласно утверждённой программе, должен был овладеть литературным испанским, а также разговорным русским языком. На деле вместо учёбы много времени уделялось развлечениям и зрелищам, а часть воспитанников, перегруженная вниманием обслуживающего персонала, плохо справлялась с элементарными навыками самообслуживания. Специфической проблемой руководства детдомов было ограждение детей от влияния взрослых испанцев, не придерживавшихся левой идеологии. Как замечает в статье «Неизвестная правда об испанских детях в СССР» журналист и историк Елена Висенс, такие были и среди воспитателей, и за периметром – например, моряки в порту Ленинграда

В годы Великой Отечественной войны

Война с фашизмом, от которой бежали дети, уже скоро пришла и в Советскую Россию. Выпускники детдомов отправлялись на фронт сразу после достижения призывного возраста. 412 человек из них погибли от немецкой пули – а кто-то, возможно и от испанской, поскольку Франко отправил в помощь Гитлеру добровольческую Голубую дивизию в составе 18 тысяч человек.

Поскольку основная часть детдомов находилась на западных территориях СССР, с началом наступления Вермахта дети второй раз в своей жизни были эвакуированы – вглубь России, в Грузию и Среднюю Азию. Здесь условия их жизни оказались гораздо тяжелее первоначальных – наряду с другими юные испанцы терпели холод, голод и лишения. Паёк был настолько урезан, что, по воспоминаниям некоторых, им приходилось есть древесную кору. Эвакуированные старшеклассники работали в колхозах. Однако детские смерти все же были единичными.

Судьбы испанских детдомовцев

Двуязычная система воспитания и образования привела к тому, что общий уровень усвоенных детдомовцами знаний оказался невелик. Многие из испанцев столкнулись с большими трудностями при поступлении в техучилища и другие учебные заведения. Впрочем, большинство в итоге стало первоклассными специалистами своего дела – врачами, учителями, инженерами. Между прочим, по одной из версий, из Испании происходил известный детский писатель Сергей Козлов (автор «Ёжика в тумане») – он оказался в «национальном» детдоме на Таганке и впоследствии был усыновлён московской семьёй Козловых. Об этом факте его биографии рассказывал, например, литературный критик Дмитрий Шеваров на страницах «Российской газеты»..

Жившие в Советском Союзе испанцы получили возможность свободно вернуться на родину после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году. Несколько сотен уехали туда еще раньше – в 1950-е. Другие эмигрировали на испаноязычную Кубу. В России осталось лишь 3% от общего числа «испанских детей» - они пустили здесь корни и обзавелись семьями.