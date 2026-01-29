Суета вокруг Панамского канала: история великого противостояния

Едва вступив в должность президента США в начале 2025 года, Дональд Трамп ошарашил мир заявив, что собирается вернуть под контроль Америки Панамский канал. На протяжении XX столетия он итак принадлежал им, и Панама лишь четверть века владеет этим стратегическим объектом. И надо сказать, доход существенно поправил дела этой латиноамериканской страны. И вот опять настала угроза, что всё отберут. Впрочем, не в первый раз.

Панамский канал – невероятно важная транспортная артерия. Наряду с Суэцким каналом он обеспечивает быстрое судоходство по всей планете. Как бы не развивался технический прогресс, но ни железные дороги, ни самолеты, до сих пор не могут составить конкуренцию морским перевозкам. Как и много веков назад, судоходство является основным путем человечества для торговли и развития экономики абсолютно всех стран. Кто владеет морем – тот владеет миром.

В этом смысле Панамский канал – один из стратегических объектов планетарного масштаба. Самое узкое место между Атлантическим и Тихим океанами в Панаме всего 48 км (сам канал – 65,2 по суше). А морским путем, без канала, судам необходимо было преодолеть 23 000 км, огибая всю Южную Америку.

Мысль, что тут надо делать канал возникла практически сразу, как только Колумб открыл Америку в 1492 году. Кстати, именно Центральную, где и расположена Панама. Уже через 21 год после это, в 1513 году, испанский исследователь Васко Нуньес де Бальбоа обнаружил, что местность, которую сейчас называем Панамским перешейком, является самой узкой частью континента. И высказал мысль, что не плохо бы тут канал прорыть.

Позднее, но в том же XVI веке испанский король Филипп II рассматривал такой вариант строительства вдоль реки Чагрес. Это соединило бы город Панама и порт Портобело. Но на пути стояли горы, и затею посчитали немыслимой.

Так что до самого XIX века никто даже и не помышлял об этом всерьез. Одна французская фирма в 1840 году попыталась вернуться к идее строительства канала и даже обратилась к Русско-Американской компании, которая осваивала Аляску и Калифорнию, за инвестициями. Но там сочли вложения рискованными. Испанцы тоже не стали давать денег.

Сообщение между двумя побережьями осуществлялось через джунгли на мулах. Вот тут впервые и появляются США. В 1846 году было подписано соглашение с испанской провинцией Новая Гранада, которая включала в себя нынешние Колумбию, Эквадор, Венесуэлу и Панаму, о строительстве железной дороги.

© Карта Панамского канала

Документ получил название Договор Мальярино-Бэлдока. По нему гарантировался нейтральный статус железной дороги и определенной зоны вдоль нее. В 1855 году строительство было завершено. Однако быстро выяснилось, что со всем грузопотоком она не справляется и все равно приходится значительную часть грузов из Атлантики в Тихий океан отправлять морским путем.

Стало ясно, что без канала все же не обойтись. Тогда в 1879 «на горизонте» появляется француз Фердинанд де Лессепс. Он только что удачно осуществил свою идею по строительству Суэцкого канала и решил – надо бы теперь и Панамский сделать. Этот человек ни разу не был строителем, но одержим масштабными проектами. Например, хотел еще железную дорогу Париж – Пекин построить.

Авторитет после Суэцкого канала у Лессепса был огромный, поэтому выпущенные им облигации пользовались спросом. Но беда была в том, что Панама не ровный песчаный Египет, а сложная базальтовая местность. Тут одних лопат и тысяч рабочих явно недостаточно. К тому же Суэцкий канал весь на уровне моря — без шлюзов.

Но некоторое понимание этого было. В Париже состоялся конгресс, который рассматривал различные маршруты канала. Проблему обсуждали специалисты из Франции, Англии, заинтересованных, ставших к тому моменту самостоятельными, государств Латинской Америки. Россия, кстати, тоже представлена была.

Победил проект внучатого племянника Наполеона Люсьена Визе, который он создал в паре с другим офицером Армандом Реклюсом. Это вызвало скандал, победу назвали политизированной, и участники конгресса отказались от дальнейшего сотрудничества.

Но как выяснится, это были лишь цветочки. Лессепсу удалось собрать гигантскую по тем меркам сумму эквивалентную нынешним 4 млрд долларов. Он выкупил у американцев железную дорогу, которую те радостно продали за три цены. В 1881 году началось строительство.

Вот тут и выяснилось, что Панама не Египет. Грунт – сплошные скалы. А еще тропические ливни и лихорадка. Люди умирали сотнями каждый месяц. За три года изъяли лишь 7 млн кубометров грунта, тогда как надо было 120 млн.

В 1884 году, Лессепс объявил о банкротстве. При ревизии выяснилось, что половина собранных денег исчезла в неизвестном направлении — документов на них так и не нашли. Потому первую попытку строительства Панамского канала и считают одной из самых больших афер в мире.

© Строительство канала в 1885 году

На арену вновь выходят США. В 1903 году Америка и Колумбия, в состав которой входила Панама, подписали договор Хея — Эррана, который предоставлял право сооружения канала. В случае успеха канал становился американским на 100 лет, при этом США имели право произвольно, в одностороннем порядке, продлевать его. Территория вдоль канала тоже становилась американской на несколько километров вглубь.

В парламенте Колумбии пришли в изумление и категорически отказались договор ратифицировать. Тогда американцы спровоцировали восстание в Панаме, повстанцы провозгласили независимость, и США немедленно ее признали. Так что можно точно говорить, что саму Панаму американцы и создали. Надо полагать, этот факт в известной степени сейчас позволяет им относиться к государственности центральноамериканской республики с таким пренебрежением.

Независимость признали 6 ноября 1903 года, а 18 ноября уже был подписан договор с Панамой на строительство канала. И надо отдать должное – американцам, наконец-то, удалось этот проект осуществить. При этом США получили во владение полосу шириной в 16 км вдоль канала – всего 1000 квадратных км. Строительство заняло 10 лет и 15 августа 1914 года по нему прошло первое судно.

По договору Панаме сразу, еще в 1904 году, выплатили 10 млн долларов, а потом ежегодно по 250 тысяч. Это конечно не нынешние доллары, те «потяжелее» будут, но все равно «капля в море». Потом, правда, размер выплат пересматривался – в 1936 году увеличили до 430 тысяч, а в 1955 до 1 млн 930 тысяч долларов.

Но Панама прошла длинный путь становления и умудрилась-таки состояться как самостоятельное государство. И стала требовать, чтобы канал перешел в полную собственность. В 1977 году ей удалось этого добиться — президенты США Джимми Картер и Панамы Торрихоса Эрера подписали соответствующий договор. В 1999 году Панамский канал стал полной собственностью центральноамериканского государства.

И вот теперь президент США Дональд Трамп требует его вернуть Америке. Понять мотивацию американского лидера довольно легко. Америка начала утрачивать былые позиции. Чтобы сохранить гегемонию надо контролировать Мировой океан. Это одна из мер, но важная.

Отсюда желание завладеть стратегическим Панамским каналом. И отсюда же стремление утвердиться в Гренландии (помимо природных ресурсов) – Северный морской путь, который сейчас осваивает Россия и является там лидером, уже становится таким же стратегическим морским объектом. США теперь из кожи вон лезут, чтобы не допустить лидерства на море кого-то еще. Кто владеет океаном – тот владеет миром.