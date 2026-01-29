Гибель Михаила Евдокимова: какие детали проигнорировало следствие

7 августа 2005 года в автокатастрофе на Алтае трагически погиб губернатор края, народный артист России Михаил Евдокимов. Несмотря на официально закрытое дело, обстоятельства той аварии до сих пор остаются предметом жарких споров и порождают версии, ставящие под сомнение выводы следствия.

© РИА Новости

Картина происшествия по версии следствия

Согласно заключению государственной комиссии во главе с Л. Бурдой, авария произошла на 265-м километре Чуйского тракта. Водитель губернатора, Иван Зуев, управляя Mercedes S-класса, на запрещённом участке с «сплошной» разметкой пошёл на обгон Toyota Sprinter. В тот же момент водитель Toyota начал манёвр для левого поворота, что привело к столкновению. От удара Mercedes выбросило с дороги, он протаранил дерево. И. Зуев, телохранитель и сам М. Евдокимов (получивший смертельную травму шеи) скончались на месте. Выжила только супруга губернатора, Галина Евдокимова, с тяжёлыми переломами.

Нестыковки и общественная реакция: почему поверили в заговор?

С самого начала официальная версия столкнулась с волной недоверия. Общественность указывала на тревожный контекст. После избрания Евдокимов вступил в жёсткое противостояние с краевым Заксобранием и прежними элитами, проводя кадровые перестановки. Это создавало мотив для устранения.

За несколько дней до гибели губернатора лишили полагающегося кортежа сопровождения ГИБДД. Ходили слухи, что это было связано с отказом Евдокимова защищать главу краевого МВД.

Среди водительского сообщества и коллег Зуева циркулировала версия о ловушке: навстречу Mercedes могла вырулить другая машина, спровоцировав роковой манёвр. Эту теорию косвенно подпитывали разговоры о розыске в Новосибирске иномарки с алтайскими номерами.

Появление на месте аварии бывшего губернатора Александра Сурикова, политического оппонента Евдокимова, многие сочли подозрительным. Также возникали вопросы, выжил ли губернатор при ударе или его «добили» на месте.

Мнение экспертов

Специалисты издания «За рулём» провели независимую экспертизу. По их данным, скорость Mercedes составила не менее 149 км/ч. Удар в заднюю правую дверь Mercedes нанесла Toyota. При этом вина водителей была обоюдная, так как Зуев превысил скорость, а другой водитель мог за 4,5 секунды увидеть летящий Mercedes и не поворачивать. У машины губернатора не сработала ABS, автомобиль занесло, однако это не заинтересовало следствие. По слухам, Mercedes за день до трагедии был на обслуживании.