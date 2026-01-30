Как бандиты в масках обокрали три тысячи человек за два часа

В рождественские праздники в городе Гельзенкирхен на западе Германии группа преступников совершенно незаметно вскрыла хранилище отделения сберегательной кассы Sparkasse. Они опустошили 3250 ячеек и спокойно скрылись с добычей. Из-за праздников отделение не работало, поэтому кражу обнаружили лишь спустя двое суток — из-за случайно сработавшей пожарной сигнализации. «Лента.ру» выяснила, как преступникам удалось воплотить в жизнь хитроумный план и почему вкладчики винят в случившемся банк.

Пять или семь «друзей Оушена»

Это произошло днем 27 декабря. Согласно данным полиции, утром в субботу в банке сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место полиция и пожарные не обнаружили никаких следов взлома или возгорания, развернулись и уехали.

Как выяснилось позже, это было начало одной из крупнейших за всю историю страны банковских краж.

В это время преступники взломали систему безопасности и проникли в помещение Sparkasse через аварийный выход из подземной парковки. Оказавшись внутри, злоумышленники начали сверлить буром отверстие в стене хранилища. Из-за праздников в здании было пусто и их никто не услышал. Проделав дыру нужного размера, они забрались в помещение депозитария и начали методично вскрывать ячейки.

Им удалось взломать большую часть ячеек. При этом они действовали с умом и не спешили: часть содержимого боксов, в том числе серебряные слитки, наличные деньги, часы, они оставляли в ячейках. Видимо, брали то, что проще сбыть, не привлекая к себе внимания. После двух часов дня они скрылись с места преступления.

Полиция узнала о том, что произошло, лишь 29 декабря, когда в банке снова сработала сигнализация. На этот раз, приехав к отделению, полицейские обнаружили внутри беспорядок. Как выяснилось, на всю операцию у преступников ушло около четырех часов. Это стало понятно по времени вскрытия первого бокса, зафиксированного банковской системой, и видео с камеры наблюдения на парковке.

Воры приехали на место в белом фургоне Mercedes и черном Audi, на них были маски. Они оставили машины на парковке, а потом, вернувшись с добычей, оплатили время стоянки одного автомобиля в парковочном автомате и уехали. У обеих машин были номера угнанных автомобилей. Полиция не смогла точно сказать, сколько человек было в банде, — вероятно, от пяти до семи.

Представитель полиции Гельзенкирхена даже назвал преступников «друзьями Оушена», сделав отсылку к популярному фильму Стивена Содерберга об ограблении казино.

Потерпевшие потеряли до 40 миллионов евро

Первоначально украденное оценили примерно в 30 миллионов евро, однако позже следователи сообщили, что общая стоимость ущерба может составлять от 10 до 90 миллионов евро. Такой разброс обусловлен тем, что во многих ячейках хранились украшения и другие ценности. Опись их содержимого продолжается до сих пор.

Кроме того, оставленные в хранилище вещи воры облили неким химическим составом, который, по данным полиции, должен был уничтожить ДНК преступников. Теперь все эти вещи являются уликами в расследовании.

Большинство клиентов банка узнали о краже из новостей. Из-за праздников никто не известил их лично. Так, 67-летний торговец коврами Факир Маляр ехал к клиенту, когда услышал по радио о преступлении, и был шокирован.

«Я будто онемел, словно мне сделали укол», – Факир Маляр, клиент Sparkasse

Он надеялся, что его ячейка осталась нетронутой, однако после долгого ожидания ответа от службы поддержки Маляр узнал, что его бокс под номером 1413 обчистили. Там хранились фамильные драгоценности и сбережения. Предприниматель планировал вскоре выйти на пенсию, и эти деньги должны были обеспечить им с женой достойную жизнь.

Спустя несколько дней после кражи сотни клиентов собрались у банка, требуя предоставить информацию и впустить их внутрь. Маляр и три тысячи других пострадавших хотели получить от Sparkasse ответы на вопросы: какой уровень безопасности был в отделении, соответствовали ли системы наблюдения современным стандартам, а главное — как будут возмещать ущерб.

По словам Юргена Хеннеманна, адвоката по страховым делам, таких преступлений с годами становится больше. Он защищает в суде жертв банковских краж в Германии с 2012 года и заметил, что преступники действуют все более дерзко. По его словам, все дело в том, что банки не устраняют уязвимости в системах безопасности.

«Банки постоянно предупреждали на протяжении последних 13–14 лет, что они находятся на прицеле у организованной преступности, но многие не озаботились оценкой рисков. Атаки становятся все более смелыми, а ограбления происходят все чаще», – Юрген Хеннеманн, адвокат

Хеннеманн представляет интересы клиентов Sparkasse в Нордерштедте под Гамбургом, где в 2021 году преступники арендовали квартиру над банком, просверлили бетонный потолок и опустошили 650 сейфов. Ущерб от того преступления составил от 11 миллионов евро (по данным банка) до 40 миллионов евро (по оценкам адвокатов).

Объяснения банка

Сеть Sparkasse, состоящая из около 342 отделений, обслуживающих 50 миллионов клиентов, пока выдает информацию очень ограниченно. Это, по словам представителей банка, связано с тем, что расследование пока идет и разглашать сведения они не имеют право. Однако Sparkasse называет меры безопасности банка адекватными.

«Мы можем лишь сказать, что наша охранная технология соответствует признанным современным стандартам. Мы обеспечиваем безопасность благодаря сотрудничеству со специализированными компаниями», – Михаэль Клотц, глава отделения Sparkasse в Гельзенкирхене

Михаэль Клотц, глава отделения в Гельзенкирхене, заявил, что и банк, и его клиенты стали «жертвами кражи, совершенной с высокой криминальной энергией и с использованием сложных технологий». Он также добавил, что банки участвуют в «постоянной гонке между охранными и преступными технологиями».

Однако, для тех, кто потерял сбережения, заявления вряд ли станут утешением. Многие сообщают, что в их ячейках хранились ценности на сумму более 40 тысяч евро (около 3,6 миллиона рублей), при этом базовая страховка покроет только до 10,3 тысячи евро (около 936 тысяч рублей) на ячейку.

Война с банком

Первые пострадавшие обратились в суд в среду, 28 января. Адвокат Даниэль Кульманн сообщил, что в суд города Эссена подано три иска. Пострадавшие хотят привлечь банк к ответственности за ущерб из-за недостаточного уровня безопасности.

Адвокат Ханс Рейнхардт, готовящийся представлять интересы пострадавших, рассказал, что его клиенты хранили в сейфах ценности как страховку на случай финансовых потрясений. Один из них планировал жить на пенсии за счет продажи хранившихся в банке золотых слитков на 600 тысяч евро (54,5 миллиона рублей).

«Многие люди из-за страха перед войной и инфляцией отказывались от акций и банковских счетов, инвестируя в золото. Некоторые держали крупные суммы наличными, чтобы иметь быстрый доступ к ним», – Ханс Рейнхардт, адвокат

При этом среди пострадавших распространилась теория, что отделение в Гельзенкирхене выбрали неслучайно, а преступная схема увенчалась успехом благодаря сговору преступников с банком или местными властями.

Такая версия появилась после того, как жертвы преступления создали онлайн-платформу для координации и выяснили, что почти все владельцы ячеек — не этнические немцы.

Унал Мете, один из активистов координационной платформы, убежден, что воры знали о национальности своих жертв. Он и его товарищи считают, что преступниками двигала не только жажда наживы, но и ксенофобия.

Активиста возмущает не только лимит банка на выплату страховки, но и требование предоставить чеки на покупку ценностей, хранившихся в сейфах. Он заявил, что сделать это крайне затруднительно, если вообще возможно.

«Есть тысячи пострадавших, и только один из них — немец. Около 95 процентов — турки, остальные — арабы. Люди годами копят, вкладывают эти деньги в золото и хранят его в банках, потому что верят, что это самое безопасное место», – Унал Мете, пострадавший клиент банка

Другой пострадавший, Джихат Эрдем Бостанчи, работающий в сфере строительства, заявил, что такая операция не могла остаться незамеченной.

«Чтобы просверлить такую стену из армированного бетона, требуется не менее двух часов. Для этого нужны промышленные буровые машины, сотни литров воды и электричество, а уровень шума достигает около 100 децибел», — отметил он.

100 децибел сопоставимы с шумом мотоцикла или ночного клуба.

«Как никто ничего не услышал? Как не было ни вибрации, ни пыли? Для нас это огромный вопрос», – Джихат Эрдем Бостанчи, пострадавший клиент банка

Он также рассказал, что ранее просил банк увеличить страховое покрытие для своей ячейки, но ему отказали. Кроме того, когда он пришел в банк, ему заявили, что все еще выясняется, будет ли он признан потерпевшим.

Еще один активист Гюнгор Калин раскритиковал пренебрежительные замечания сотрудников банка.

«Они говорят, что обворовали не банк, а личные сейфы людей. Слышать от сотрудника банка "мы так рады, что банк не ограбили" было оскорбительно», — заявил он.

Ему не дает покоя, что полицейский участок расположен всего в 200 метрах от отделения банка. К тому же воры проникли через парковку для сотрудников — для доступа им требовалась специальная карта. А это значит, что либо охранники допустили преступную халатность, либо карту сделал кто-то из сотрудников банка.

Расследование дела взяли под особый контроль

Спустя месяц преступников так и не поймали. Неизвестно даже, есть ли в деле подозреваемые. При этом в «Операции Бур» по поиску злоумышленников принимают участие 230 полицейских.

Шеф детективного отдела Андре Доберш заверил, что к делу относятся очень серьезно, что бы ни говорили расстроенные активисты.

«Хочу подчеркнуть это: мы говорим не о взломщиках сейфов из комиксов, а о преступниках, которые лишили сна многих владельцев депозитных ячеек и похитили их средства к существованию. Поэтому полицейские силы делают все возможное, чтобы пролить свет на это беспрецедентное преступление», – Андре Доберш, шеф детективного отдела

Начальник полиции Тим Фроммайер добавил, что это одно из крупнейших уголовных дел в истории федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, поэтому расследование находится под особым контролем.

Однако все эти заявления никак не помогают жертвам, большинство из которых пока даже не понимает, смогут ли они хотя бы получить страховку. Банк, судя по заявлениям, тоже считает себя пострадавшей стороной и не спешит минимизировать репутационные риски.

Пока активистам и пострадавшим приходится справляться своими силами. Один из пострадавших клиентов банка, Факир Маляр, чей магазин ковров находится за углом банка, превратил его в место встречи для жертв преступления.