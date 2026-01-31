31 января: какие праздники отмечают в России и в мире

31 января празднуют день рождения русской водки и Международный день ювелира. Гурманы могут отметить День горячего шоколада чашечкой любимого напитка. А по народному календарю сегодня Афанасий Ломонос, время самых суровых морозов на Руси. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 31 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 31 января

День рождения русской водки

Неофициальный, но очень популярный в России праздник посвящен русской водке как культурному феномену мирового масштаба и части национального фольклора. В этот день в 1865 года химик Дмитрий Менделеев защитил в Санкт-Петербурге свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Легенда гласит, что именно он открыл водку — смесь воды и спирта в идеальной пропорции 60/40, однако это миф. Менделеев лишь изучал физико-химические свойства смесей. На тот момент водка уже существовала под названием «хлебное вино»: сырьем для нее служила рожь.

Международный день ювелира

Точкой отсчета праздника стал фестиваль «Золотое кольцо России», который проходил в 2002 году в Костроме. Именно тогда ювелиры отметили, что у них нет своей профессиональной даты. В 2008 году они учредили праздник и постановили отмечать его 31 января. Это важное для отрасли время, когда мастера регистрируют свои клейма.

Ювелирное дело в нашей стране начало формироваться еще в период Древней Руси. Со временем оно приобрело свои уникальные черты. Мастера создавали изделия, используя технику горячей эмали, чернения, филиграни.

Международный день очистки воды

Неофициальный праздник появился в мире по инициативе экологических организаций. Его задача — привлечь внимание к проблеме загрязненности водных ресурсов и напомнить о важности чистой воды для здоровья. В эту дату специалисты обсуждают внедрение современных технологий фильтрации, а активисты проводят экологические акции.

День горячего шоколада

Изначально этот «вкусный» праздник появился в США, но вскоре его стали отмечать в разных странах. День горячего шоколада не случайно приурочили к одному из самых холодных месяцев в году: даже один глоток густого, ароматного напитка способен согреть и поднять настроение. Кстати, горячий шоколад — полезное лакомство: он богат флавоноидами, магнием, калием, антиоксидантами и витаминами группы B.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 31 января в других странах

День святого Саркиса — Армения. Святой Саркис — национальный герой армянского народного эпоса. С давних времен его считают покровителем молодых и влюбленных. Сегодня в стране пройдут праздничные службы в храмах, носящих имя святого, а также концерты и фестивали.

День наоборот — США. Этот шуточный праздник предлагает встряхнуться после зимней спячки и начать день с маленького сумасбродства. Например, съесть вместо стандартного завтрака любимое лакомство, надеть свитер шиворот-навыворот, отправиться на прогулку в носках разного цвета. Главная задача — вынырнуть из хандры и повеселиться.

День беспризорных детей — Австрия. Дата приурочена к дню памяти святого Иоанна Боско, покровителя и наставника молодежи. Ее задача — привлечь внимание общества к проблемам детей и подростков, которые из-за бедности, войн или семейных трагедий оказались без крыши над головой. В этот день австрийские благотворительные организации проводят акции солидарности и сбор средств для поддержки приютов и образовательных программ по всему миру.

Религиозные праздники 31 января

День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского

Праведные Кирилл и Мария, родители Сергия Радонежского, были благочестивыми, глубоко верующими людьми. Еще до рождения сына Мария дала обет посвятить будущего ребенка Богу. Когда младенец появился на свет, его назвали Варфоломеем. В семье было двое других сыновей, но они женились и покинули родительский дом. А Варфоломей ухаживал за родителями вплоть до их кончины, после чего принял монашество и прославился как великий подвижник Руси Сергий Радонежский. Церковь чтит преподобных Кирилла и Марию, поскольку они дали миру образец святости и христианского устройства семьи.

День памяти святителя Афанасия Великого

Святой Афанасий жил в Александрии в IV веке. Он вошел в историю как непоколебимый защитник православия в многолетней борьбе против арианской ереси. За свою бескомпромиссную верность истине святитель пять раз подвергался изгнанию. Исключительное духовное мужество и богословские сочинения святого дали современникам и потомкам основание назвать Афанасия «Великим» и считать его одним из столпов Церкви.

Народные праздники и приметы 31 января

Афанасьев день

В этот день на Руси вспоминали святителя Афанасия Великого, а в народе праздник получил название Афанасий Ломонос, или Афанасий Мороз. Это время суровых холодов.

«Афанасий Ломонос — береги нос», — приговаривали в народе и наказывали детям одеваться теплее.

День начинали с молитвы, верующие просили святого Афанасия укрепить семейное благополучие и защитить дом от напастей. Холод не был поводом лениться и лежать на печи. Хорошей приметой считалось встать пораньше и сразу же приниматься за дела: чем усердней поработаешь в Афанасьев день — тем удачливей сложится год. Хозяюшки особое внимание уделяли в этот день домашней птице — гусей и уток кормили вдоволь, чтобы им было легче пережить холода.

Приметы

Снег хрустит под ногами — к щедрому урожаю и сытому году.

Чем сильнее мороз в этот день — тем более долгой будет зима.

Тепло пожаловало — к дождливому лету.

Вьюга воет целый день — весна придет не скоро.

Ясное, безоблачное небо — впереди долгие морозы.

Какие исторические события произошли 31 января

1714 год — Петр I учредил первый публичный музей в стране — «Государев кабинет», или Кунсткамеру. В этот же день император издал указ о том, что все дворянские дети обязаны обучаться «цыфири и геометрии». Неучам отныне запрещалось жениться.

1901 год — в Московском Художественном театре прошла премьера пьесы Антона Чехова «Три сестры».

1915 год — немецкие войска в ходе битвы при Болимове впервые использовали химическое оружие.

1943 год — фельдмаршал Паулюс сдался под Сталинградом советским войскам.

1955 год — в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора.

1958 год — США запустили «Эксплорер-1», первый американский спутник Земли.

1990 год — в Москве на Пушкинской площади открылся первый ресторан Макдональдс в СССР.

2001 год — в небе над Японией едва не столкнулись два авиалайнера компании Japan Airlines. Причиной инцидента, который мог привести к гибели 677 человек, стала ошибка диспетчера-стажера и его руководителя.

2020 год — Великобритания вышла из Европейского союза.

Дни рождения и юбилеи 31 января

В 1715 году родился Клод Адриан Гельвеций — французский философ-материалист, литератор.

— французский философ-материалист, литератор. В 1797 году родился Франц Шуберт — австрийский композитор.

— австрийский композитор. В 1834 году родился Сергей Третьяков — русский предприниматель, коллекционер, меценат, младший брат Павла Третьякова, основателя «Третьяковской галереи».

— русский предприниматель, коллекционер, меценат, младший брат Павла Третьякова, основателя «Третьяковской галереи». В 1865 году родился Тихон — патриарх Московский и всея Руси (1917—1925).

В 1875 родилась Лидия Чарская — русская детская писательница и актриса.

— русская детская писательница и актриса. В 1911 году родилась Ванга — болгарская ясновидящая.

— болгарская ясновидящая. В 1921 году родился Владислав Стржельчик — актер театра и кино, народный артист СССР.

— актер театра и кино, народный артист СССР. В 1939 году родился Александр Пороховщиков — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ.

— актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ. В 1952 году родилась Надя Рушева — советская художница-вундеркинд, скончавшаяся в 17 лет. Ее творческое наследие — около двенадцати тысяч рисунков.

— советская художница-вундеркинд, скончавшаяся в 17 лет. Ее творческое наследие — около двенадцати тысяч рисунков. В 1956 году родилась Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.

— советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ. В 1981 году родилась Юлия Началова — российская певица, актриса, телеведущая.

