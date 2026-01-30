В истории мистицизма XX века фигура Эдгара Кейси (1877–1945) стоит особняком. Этот американский целитель и ясновидящий, прозванный «Спящим пророком», во время сеансов впадал в состояние глубокого транса, напоминающего сон, и оттуда давал медицинские рекомендации, ставил диагнозы и делал поразительные предсказания о будущем мира. Его интересовала и судьба далёкой России, о которой он говорил с неожиданной частотой и симпатией.

Зарождение дара: удар по затылку и пробуждение

История уникального дара началась в детстве с травмы. По свидетельству биографов, юный Эдгар получил сильный удар бейсбольным мячом в затылок. После этого мальчик впал в состояние, похожее на помешательство: метался по улицам, вел себя агрессивно. Вернувшись домой, он внезапно успокоился и, находясь в странном оцепенении, попросил родителей сделать ему на затылок особый компресс на всю ночь. Послушавшись, родители наутро обнаружили сына полностью здоровым, но абсолютно не помнящим вчерашний день. Этот случай стал точкой отсчёта.

Феномен «Спящего пророка»: диагнозы и лечение в трансе

С этого момента в Кейси «проснулась» удивительная способность. Погружаясь в самогипнотический транс, он начинал говорить от третьего лица и давать точные медицинские диагнозы, которые ставили в тупик профессиональных врачей. Он также предписывал сложные, но эффективные схемы лечения.

Слава о нём быстро разнеслась сначала по родному штату, а затем и по всей Америке. Несмотря на растущую популярность, Кейси никогда не торговал своим даром, довольствуясь добровольными пожертвованиями от благодарных пациентов.

Пророчества о России: падение, возрождение и духовная миссия

Особое место в «чтениях» Кейси занимали предсказания о России, которые сегодня вызывают наиболее жаркие дискуссии. Он предсказал, что во Второй мировой войне победу одержит СССР, правда, в дальнейшем прогнозировал гибель коммунизма и распад страны — еще до конца века, как в итоге и случилось. Он же предсказал и возрождение СССР, которое должно начаться в 2010-х годах. Кое-кто полагает, что союз с Белоруссией, возвращение Крыма и присоединение новых территорий — первые шаги на пути к этому.

Одно из пророчеств Кейси гласило:

«Из России снова прибудет надежда для мира. Ведомая чем? Дружбой с народом, на деньгах которого написано «В Бога мы верим».

И еще одно:

«Изменения грядут, можете быть уверены, будет эволюция или революция в идеях религиозной мысли. Основы этого для всего мира в конечном счете придут из России; это будет не коммунизм, но то, чему учил Христос — его вид коммунизма».

Ждет ли Россию скорое сближение с США и обещанное предсказателем величие? Хочется верить. Ведь многие пророчества уже сбылись…