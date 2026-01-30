Зачем в средневековой Венеции устраивали массовые драки на мостах

Венеция — прекрасный старинный город, построенный в морской лагуне. Его главная особенность — многочисленные каналы, увенчанные живописными мостами. Сегодня это прекрасные локации для романтических свиданий и фотосессий, но так было не всегда. Когда-то на венецианских мостах разворачивались настоящие побоища, в которых принимали участие сотни горожан.

Сообщества, фракции и кланы

В Средние века Венеция представляла собой крупный торговый и ремесленный центр. Город был поделен на множество административных единиц, а его жители принадлежали к разным фракциям. Горожане объединялись в ремесленные цеха, торговые гильдии и даже тайные сообщества. Члены таких союзов подчинялись своим правилам и уставам и недолюбливали тех, кто жил иначе.

Каждое сообщество считало своей территорией улицы и кварталы, где жили его члены, и не приветствовало чужаков. Стычки между «районами» были частью повседневной жизни, и горожане уже привыкли к этому. Но однажды венецианские банды решили, что было бы неплохо выяснять отношения в формате толпа на толпу, где-нибудь на нейтральной территории.

Самыми крупными городскими фракциями были Кастеллани и Николотти. Проживавшие в восточной части Венеции Кастеллани были ремесленниками и рабочими верфи. Николотти жили на западе города и зарабатывали себе на жизнь рыболовством. Соперничество между двумя группировками продолжалось веками.

Во время праздников мужчины из Кастеллани и Николотти устраивали соревнования и поединки, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Песенные конкурсы, забеги быков, травля медведей, игры с мячом — все это считалось мирными способами выяснения, кто сильнее. Но были еще и так называемые «battagliole sui ponti» — кулачные бои на городских мостах.

Кровавый спорт

В выходные и праздничные дни венецианские мосты превращались в арены для баталий. В Средние века мосты были без ограждений, и главной целью бойцов было сбросить противников в канал. Обычно дрались голыми руками, но иногда использовали дубинки или заостренные палки. Из-за этого серьезные травмы и даже смертельные случаи во время побоищ были далеко не редкостью.

© «Состязание на Мосту Кулаков в Венеции», Йозеф Хайнц-младший, 1673 год

Зрители и болельщики собирались на балконах и крышах окрестных домов, чтобы наблюдать за схватками. Они не ограничивались словами поддержки — в разгар поединков из окон и с крыш в толпу летели цветочные горшки, черепица и даже мебель. Эти импровизированные метатели превращали бои на мостах в еще более опасное и экстремальное зрелище.

Ежегодно обе стороны теряли нескольких участников. Одних убивали в драке, другие получали смертельные удары вазонами, кто-то тонул в каналах, а некоторых просто затаптывала разъяренная толпа. Эти трагедии привели к введению определенных правил боев на мостах в 17 веке. Использование оружия и подручных средств запретили, благодаря чему стычки стали менее кровавыми.

Как из-за большой драки Венеция лишилась церкви

К концу 17 столетия кулачные бои на мостах все больше напоминали спортивные состязания. В Венецию даже приезжали бойцы из других городов со своими группами поддержки. Но иногда время от времени участники и зрители теряли контроль, и все вновь превращалось в хаотичное побоище. В результате бои на мостах были окончательно запрещены.

Терпение властей Венеции лопнуло после кровавой бойни, произошедшей 29 сентября 1705 года. Сначала все было более или менее чинно, но вскоре с балконов и крыш в дерущихся снова полетела черепица. Сами бойцы тоже утратили спортивный дух, взяв в руки палки и кинжалы, что превратило столкновение в хаос.

Так уж совпало, что в тот же день вспыхнул пожар в церкви Сан-Джироламо. Но бороться с огнем оказалось некому: часть пожарных участвовала в драке, а остальные были среди зрителей. Настоятель церкви в отчаянии выбежал на мост, где проходило «мероприятие», и, размахивая распятием, умолял о помощи. Но когда пожарные наконец прибыли, храм уже полностью выгорел.

Запрет кулачных боев

После этого возмутительного случая Совет десяти, управлявший Венецией, запретил кулачные бои на мостах. Вместо этого конкурирующие фракции начали использовать другие способы помериться силами. В городе стали устраивать регаты, соревнования по гребле, а также Forze d’Ercole — построение пирамид из людей. Последний вид состязаний был не менее опасным, чем бои на мостах. Иногда башни из участников рушились, и люди с большой высоты падали на мостовую.

В конце 18 века Венецию захлестнула волна политических и экономических потрясений. После крупнейшего кризиса — оккупации войсками Наполеона в 1797 году — Венецианская республика распалась. Годы упадка лишили горожан времени и сил для состязаний. Сегодня кланы Кастеллани и Николотти остались лишь в истории, а о боях на мостах напоминают их названия. Самым известным среди туристов является Ponte dei Pugni, что в переводе означает «Мост Кулаков».