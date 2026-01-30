Берта Бородкина: как порнография довела советскую миллионершу до расстрела

В 1983 году в СССР состоялась одна из последних смертных казней, приговор по которой вызвал шок. Расстреляли женщину — Берту Бородкину, осуждённую за спекуляцию и взятки. Она стала одним из трёх женщин, казнённых в позднем СССР, и единственной, чьё преступление не было убийством. Этот приговор стал не просто судом над алчной предпринимательницей, а громким политическим сигналом, отправленным лично Юрием Андроповым.

Взлёт «королевы»: от официантки до хозяйки курорта

Карьера Берты Бородкиной — классический пример «социального лифта» в эпоху застоя, работавшего на смекалке и коррупции. Начав с должности простой официантки в Геленджике, она сумела взлететь до поста директора сети местных ресторанов и кафе. Это сделало её неформальной хозяйкой курортной инфраструктуры. Её приглашали в гости высокопоставленные чиновники и партийные функционеры, чьё расположение она покупала дорогими подарками и деньгами.

Империя обмана: чемпион по недовесам и порно в подвалах

Бизнес-модель Бородкиной была построена на повсеместном обмане и поборах.

В её заведениях систематически недовешивали мясо и продукты, разбавляли сметану и молоко водой. Она брала и давала колоссальные взятки, создавая круговая поруку с местными властями. Для сверхдоходов она организовала в подвалах своих кафе нелегальные показы порнофильмов. На один такой «сеанс» явились правоохранители. Так стражи закона вышли на след Бородкиной.

В её квартире при обыске нашли хрусталь, меха, ювелирные украшения и почти полмиллиона рублей наличными — состояние, немыслимое для большинства советских граждан. Общая сумма незаконных доходов превысила миллион рублей.

Показательный процесс: почему расстрел, а не тюрьма?

Следствие вскрыло огромную коррупционную сеть с участием крупных партийных деятелей. Однако в момент суда, в 1983 году, к власти пришёл Юрий Андропов, объявивший войну «казнокрадам и мздоимцам».

Именно это предопределило беспрецедентную жестокость приговора.По закону за экономические преступления женщину не могли казнить — максимум дать 15 лет или пожизненное. Однако Бородкину приговорили к расстрелу. Её дело было выбрано для показательной акции устрашения, чтобы продемонстрировать: при Андропове «социальный статус» и связи не спасут.

Её бывшие «покровители» из партийной элиты предпочли от неё откреститься, чтобы не попасть под удар самим.

Последствия: первый звонок для советской элиты

Казнь Берты Бородкиной стала отправной точкой. Она запустила цепную реакцию: в Геленджике и Краснодарском крае возбудили около 30 резонансных дел, по которым осудили свыше 70 чиновников различного уровня. Это был не просто суд над жадной женщиной. Это был первый, ещё робкий, но громкий выстрел в начинавшейся борьбе с системной коррупцией позднего СССР.