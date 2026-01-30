Как большевики перевоспитывали «жриц любви»

Летом 1919 года, на пике Гражданской войны, улицы голодного Петрограда опустели не только от бегства буржуазии. В ходе внезапных массовых облав ЧК задерживала сотни женщин, подозреваемых в проституции. Местом их «перевоспитания» стал не подвал, а парадоксальным образом — императорский Чесменский дворец, памятник военной славы Екатерины II. Здесь был открыт Первый лагерь принудительных работ — прообраз будущей исправительной системы, куда отправляли не по суду, а по решению чрезвычайных органов.

Дворец-тюрьма: правовая основа и ирония места

Правовым каркасом для лагеря стал декрет ВЦИК от 15 апреля 1919 года. Чесменский лагерь, открытый 1 июня, стал его первой материализацией. Историческая ирония была горькой: здание, построенное в честь победы при Чесме и служившее богадельней для ветеранов, превратилось в изолятор для нового «нежелательного элемента»: проституток, беспризорниц, гадалок. Это был символичный разрыв с прошлым и рождение новой карательной реальности.

Социальный портрет «грешниц»: жертвы времени

К январю 1920 года через лагерь прошло около 6,5 тысяч женщин. Данные анкетирования рисуют не столько портрет профессиональных преступниц, сколько срез социальной катастрофы:

40% — бывшие работницы фабрик и заводов, оставшиеся без работы.

24% — ремесленницы.

15% — домохозяйки и представительницы интеллигенции.

Среди арестованных оказывались и дворянки, выброшенные революцией на социальное дно.

Срок определялся произвольно — от двух недель до года. Ловили их в гостиницах (как в «Москве» на Невском) или прямо на улицах.

Лагерный быт: между терапией и карцером

Режим в Чесменке, в отличие от более поздних лагерей ГУЛАГа, сочетал кару с элементами социальной помощи. Узницы спали на голых металлических койках в бывших бальных залах, но им разрешали свидания, передачи и даже увольнительные. Государство за свой счет лечило венерические заболевания. Однако для непокорных существовала суровая мера — ледяной карцер.

Идеологической основой была трудовая терапия. «Самый верный и сильный удар по проституции – это всеобщий обязательный труд», — утверждала революционерка Сарра Равич. На практике труд организовали плохо: основным занятием стала заготовка дров прямо во дворе памятника архитектуры.

«Колония для проституток» на Разливе: ужесточение подхода

Для «злостных» случаев в конце 1919 года под Сестрорецком (станция Разлив) создали отдельную трудовую колонию на 500 человек с более строгим режимом и мастерскими. Как пишут историки Н. Лебина и М. Шкаровский, «это учреждение даже в официальных документах именовали колонией для проституток».

После освобождения женщин пытались устроить на фабрики, но система давала сбой. Как отмечает исследователь Наталья Мысляева, многие возвращались к прежнему промыслу из-за безысходности: «на работу нужно выходить сносно одетой и обутой и иметь возможность прожить до первой получки, а этого обычно не бывает».

15 ноября 1922 года, с началом НЭПа, Первый лагерь в Чесменке закрыли. Однако «наследие буржуазно-капиталистического уклада» победить не удалось. Проституция оставалась обыденной чертой жизни Ленинграда на протяжении всех 1920-х годов. А в следующем десятилетии, в эпоху Большого террора, многие из этих женщин вновь оказались в лагерях — теперь уже в составе гигантской системы ГУЛАГ, первые контуры которой были намечены именно в стенах Чесменского дворца.