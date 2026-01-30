Лунный календарь на февраль 2026 года: фазы Луны по дням

Люди часто используют лунный календарь для планирования дел — работ в саду и огороде, стрижки волос, назначения важных встреч. Это не имеет научных доказательств, но многие верят, что определенные лунные дни дают больше энергии на свершения. Мы публикуем лунный календарь на февраль 2026 года и рассказывает, стоит ли доверять этой системе.

Что такое лунный календарь

Лунный календарь — древнейшая система отсчета времени, основанная исключительно на циклической смене фаз Луны. В отличие от солнечного календаря, ориентированного на годичный оборот Земли вокруг Солнца (365-366 дней), лунный календарь руководствуется сменой лунных фаз. Его основная единица — синодический месяц, то есть период полной смены фаз, составляющий примерно 29,5 суток.

Лунный год насчитывает около 354 дней, что на 11 дней короче солнечного, из-за чего даты постоянно смещаются относительно привычного григорианского календаря

Где используют лунный календарь

В мире лунный календарь находит множество применений. Например, мусульманский календарь является строго лунным, поэтому священный для последователей ислама месяц рамадан ежегодно сдвигается. Китайский же календарь, к примеру, представляет собой лунно-солнечную систему: месяцы определяются Луной, но для согласования с солнечным годом периодически добавляются дополнительные дни.

Для христиан лунный календарь тоже важен: фазы Луны влияют на ежегодный выбор даты великого праздника Пасхи.

Кроме того, несмотря на то что влияние последовательности лунных фаз на жизнь человека не подтверждено наукой, лунный календарь остается востребованным по всему миру и в обычной рутине.

Кто использует лунный календарь

Многие дачники и фермеры используют календарь для определения оптимальных сроков посадки, полива, обрезки растений и уборки урожая, основываясь на фазах Луны. Суеверные предприниматели иногда выбирают даты для старта проектов, подписания важных документов или крупных финансовых операций, ориентируясь на рекомендации лунного календаря. Некоторые бьюти-процедуры советуют делать на растущую Луну — например, стричь волосы.

Фазы Луны в феврале 2026 года: календарь по дням

Что значит «Луна в знаке...» Представьте огромный воображаемый пояс на небе, опоясывающий Землю — по его центру проходит эклиптика, то есть видимый наблюдателям с Земли путь, который Солнце проходит за год. Этот пояс называется зодиакальным: он поделен на 12 одинаковых секторов, знаков зодиака, каждому из них присвоено имя того зодиакального созвездия, которое исторически находилось в нем — Овен, Телец, Близнецы и так далее. Словосочетание «Луна в знаке Козерога» означает, что в данный момент, если смотреть с Земли, Луна видна на небе на фоне этого конкретного сектора Зодиака. В отличие от Солнца, которое проходит один знак за месяц, Луна «пробегает» все 12 знаков Зодиака примерно за 27-28 дней, задерживаясь в каждом знаке всего около 2-2,5 дня. В календаре лунных дней можно встретить сразу два знака зодиака — например, «Козерог (Водолей)». Это означает, что в этот день Луна переходит из знака Козерога в знак Водолея. Время перехода указывается точно, до минуты.

Растущая Луна (1, 18-28 февраля) и полнолуние (2 февраля)

«Хотя формально 1 февраля Луна еще находится в фазе роста, она уже максимально заряжена энергией предстоящего полнолуния, которое наступит в ночь на 2 февраля в 01:09. Старт месяца на почти полной Луне — это знак "высокого напряжения". Мы входим в февраль не в расслабленном состоянии, а на пике возможностей и эмоций. Это время, когда тайное становится явным, а проекты, начатые в январе, требуют немедленной реализации или коррекции», — отметила астролог Ксения Шахова.

Второй период дней растущей Луны — с 18 по 28 февраля. «После 17 февраля мир начинает "вдыхать". В это время энергия прибывает, ткани организма жадно впитывают полезные вещества», --полагает Шахова. Она отмечает, что эти лунные дни благоприятны для того, чтобы:

совершать покупки — они будут радовать;

начинать ремонт или перестановку;

в работе запускать новые проекты, подписывать контракты, идти на собеседования;

заниматься своей внешностью — использовать питательные маски, принимать витамины;

стрижка для быстрого роста волос сработают лучшим образом.

«Обратите внимание! Февраль 2026 года проходит под эгидой коридора затмений (с 17 февраля по 3 марта 2026 года). Хотя само солнечное затмение случится 17 февраля, его поле мы начнем ощущать уже за две недели до — с полнолуния 2 февраля», — предупредила астролог.

В астрологии коридор затмений — это период, когда любое ваше действие приобретает характер «кармического оттиска». Если в обычное время ошибку можно исправить, то в коридоре затмений последствия принятых решений могут преследовать вас следующие 18,5 лет.

Убывающая Луна (3-16 февраля)

«Февраль 2026 года пройдет под знаком трансформации через завершение. Поскольку полнолуние происходит в самом начале, большая часть первой половины месяца (до 17 февраля) пройдет под знаком убывающей Луны», — отметила Шахова. Это идеальное время для «генеральной уборки» жизни: от чистки рабочего стола до ревизии отношений.

После полнолуния энергия начинает идти на спад. Организму и психике проще отдавать, чем брать, подчеркнула собеседница. Так, например, по ее словам:

время убывающей Луны в феврале 2026-го идеально для диет и детокса — лишний вес уходит легче;

убывающая Луна в этом месяце — лучшее время для генеральной уборки: грязь отмывается быстрее, а вещи легче покидают дом;

в делах настанет время подтянуть «хвосты».

Если нужно уволиться, закрыть кредит или раздать долги — делайте это в период с 10 по 16 февраля; стрижка в этот период замедлит рост волос, но укрепит корни. Удачное время для эпиляции и чистки лица.

Новолуние (17 февраля)

Новолуние и день, предшествующий ему, — время самой низкой энергии месяца, отметила Шахова.

Новолуние в Водолее произойдет 17 февраля в 15:01, это точка «обнуления»

В дни новолуния лучше молчать, планировать, мечтать, посоветовала астролог. Например, можно прописать цели на предстоящую весну. А вот для важных переговоров и операций эти дни неблагоприятны, лучше их перенести: сил может не хватить.

Именно это новолуние официально открывает год Огненной Лошади по восточному календарю. Лошадь не терпит застоя. То, что затмение «обнулит» 17 февраля, Лошадь заставит восстанавливать в удвоенном темпе. Это год лидеров и тех, кто готов к «скачкам» на длинные дистанции.

Лунный календарь: мнение психолога

С научной точки зрения нет доказательств, что фазы Луны объективно влияют на здоровье, поведение, рост волос или развитие растений больше, чем любой другой произвольный фактор. Это проверяли много раз: статистические корреляции между фазами Луны и, например, количеством родов, преступлений, тревожностью или качеством урожая — отсутствуют или являются случайными.

«Наш мозг эволюционно настроен искать причинно-следственные связи, даже там, где их нет. Если в жизни человека случайно совпали удачное событие и фаза растущей Луны, мозг может запомнить это совпадение как связь. Это называется апофения — увидеть закономерность в случайных данных», — объяснил «Ленте.ру» психолог Артур Кирсанов.

Лунный календарь дает простую и понятную схему для сложного, непредсказуемого мира, отметил собеседник. Гораздо проще сказать, мол, растение не прижилось, потому что я посадил его на убывающую Луну, чем анализировать состав почвы, влажность, температуру, ошибки в уходе. Это снижает тревогу от неопределенности.

Если человек искренне верит, что на растущую Луну дела идут лучше, он сам, не осознавая, прикладывает больше усилий, действует увереннее и оптимистичнее. Результат действительно может улучшиться, но причиной будет его настрой, а не Луна. Вера становится самоподкрепляющейся Артур Кирсанов психолог.

К тому же люди замечают и запоминают случаи, когда совпадение «сработало» — например, если волосы после стрижки «по Луне» казались лучше. И игнорируют десятки случаев, когда это не сработало или когда стрижка без календаря была удачной.

Можно ли пользоваться лунными календарями

С психологической точки зрения — пользоваться лунными календарями можно для минимальных потерь времени и усилий на планирование, если это не становится единственным источником мотивации.