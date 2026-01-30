Какие города СССР стали призраками

Образ заброшенной Припяти, застывшей во времени после аварии на ЧАЭС в 1986 году, стал символом советских городов-призраков. Однако это был не первый и далеко не единственный населенный пункт, оставленный жителями на просторах Союза. Таких мест насчитывалось несколько десятков, и причины их опустения часто были куда прозаичнее громких техногенных катастроф.

«Умершие» по плану

Основную массу опустевших городов составили не жертвы аварий, а поселения, выполнившие свою узкую экономическую или военную функцию. Самыми многочисленными стали рабочие посёлки при шахтах и рудниках, брошенные после истощения недр или официального закрытия добычи.

Типичными примерами служат Хальмер-Ю и Промышленный в Республике Коми или Старая Губаха и Юбилейный в Пермском крае. Когда добыча прекращалась, жизнь в таких моногородах замирала: люди уезжали, а инфраструктура медленно поглощалась тайгой.

На втором месте — военные городки, оставленные после расформирования частей или вывода войск. Среди них — Корзуново в Мурманской области, где когда-то служил Юрий Гагарин. А для любителей экстремального туризма сталкеров особой притягательностью обладает Семипалатинск-4 (Чаган) в Казахстане — некогда процветающий гарнизонный город с населением 11 тысяч человек, брошенный в 1990-е после распада СССР.

Стихия, перечеркнувшая будущее

Отдельную категорию составляют города, уничтоженные природными катастрофами. Самый трагический пример — Нефтегорск на Сахалине. Посёлок, построенный для нефтяников-вахтовиков, был полностью стёрт с лица земли землетрясением силой 7,6 балла 28 мая 1995 года. Погибло более двух тысяч человек. Восстанавливать руины не стали, и город превратился в мемориал и огромную братскую могилу.

Техногенный след

Города, опустевшие из-за аварий, — самая малочисленная, но при этом самая знаменитая категория. Безусловный символ — Припять, «город атомщиков», эвакуированный за считанные часы после взрыва на Чернобыльской АЭС. Заброшенные вещи в квартирах, пустые школы и заросшие парки создали здесь атмосферу хрестоматийного «призрака» индустриальной эпохи.

Менее известна, но схожа по судьбе судьба посёлка Кадыкчан в Магаданской области. Его также построили заключённые для шахтёров, добывавших уголь. После взрыва на шахте в 1996 году поселение закрыли, а жителей расселили. Как и в Припяти, здесь остались нетронутыми многие личные вещи, создавая ощущение внезапно оборвавшейся жизни.