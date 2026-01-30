Сколько испанцев эмигрировало в СССР в 1930-е годы

В 1930-е годы Испания пережила одну из самых кровавых гражданских войн XX века. Республиканцы сражались против франкистов, и Советский Союз стал главным союзником левых сил. Помощь шла не только оружием и советниками: Москва открыла двери для тех, кто бежал от репрессий. По данным отечественных и испанских исследователей, после поражения республиканцев в СССР оказались от 4,2 до 6,4 тысячи испанцев.

«Дети войны»: самая массовая эвакуация

Самая известная часть эмиграции — испанские дети, которых эвакуировали от бомбёжек. Программа началась в 1937 году: республиканское правительство обратилось к союзникам за помощью. СССР принял больше всего. По официальным архивным данным, в четырёх партиях с марта 1937 по октябрь 1938 года прибыло 2895 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Большинство — из Страны Басков, Астурии и Кантабрии, отрезанных франкистами на севере.

Историк Андрей Елпатьевский в своих работах, основанных на документах Коминтерна и архивах, подтверждает эту цифру — около трёх тысяч. Дети размещались в специальных домах-интернатах в Москве, Ленинграде, Крыму, на Украине. Их звали «niños de la guerra» — дети войны. Многие выросли в СССР, стали советскими гражданами, участвовали в Великой Отечественной. Эта эвакуация спасла жизни, но разлучила семьи навсегда: вернуться смогли немногие.

Политэмигранты: взрослые беженцы от Франко

Взрослые эмигранты — отдельная история. После победы Франко в 1939 году сотни тысяч республиканцев бежали во Францию, Мексику, другие страны. В СССР попали в основном члены Компартии Испании, интербригадовцы, лётчики, танкисты, прошедшие советскую подготовку. По оценкам историка Андрея Елпатьевского, который собрал данные о более чем четырёх тысячах человек, взрослых политэмигрантов было около 1500–2000, включая семьи.

Википедия и исследования Испанского центра в Москве уточняют: всего эмигрировало не более пяти тысяч испанцев, включая членов семей, но без учёта детей. Взрослые прибывали через Францию или напрямую морем. Среди них — лидеры вроде Долорес Ибаррури («Пасионария»), Хосе Диас, пилоты и инженеры. Они работали на заводах, в вузах, в Коминтерне.

Общие цифры: от трёх до шести тысяч

Суммируя: дети — около 2895–3000 человек. Взрослые — от 1500 до 3000, в зависимости от включения семей и временных эмигрантов. Общее число, по подсчётам отечественных и испанских историков, — от 4,2 до 6,4 тысячи. Почему разброс? Часть эмигрантов вернулась в Испанию после смерти Франко в 1970-е, некоторые погибли в репрессиях 1930-х — многие испанцы попали под каток сталинских чисток как «троцкисты» или «шпионы». Другие ассимилировались, сменили имена. Точные списки неполные: архивы Коминтерна частично уничтожены.

Почему СССР: идеология и прагматизм

СССР не был массовым убежищем для испанцев — большинство уехали в Мексику (около 25 тысяч) или Францию. Но для коммунистов Москва была Меккой. Сталин видел в них кадры для мирового революционного движения. Дети эвакуировались как гуманитарная акция, но и как пропаганда: «Советский Союз спасает будущее Испании».

Эмигранты получали жильё, работу, образование. После 1956 года, с хрущёвской оттепелью, часть вернулась. К 1970-м — репатриация. Но многие остались: СССР стал родиной.

История этих испанцев учит: идеалы приводят людей в чужие страны, но судьба не спрашивает паспорт. В 1930-е СССР принял их как братьев. И многие стали частью нашей истории навсегда.