Сколько денег Сталин оставил на счету в банке после своей смерти

Образ Иосифа Сталина в истории двойственен: безраздельный властитель огромной страны и при этом человек, чья личная жизнь после смерти поразила современников почти монашеской скромностью. При гигантской по советским меркам зарплате он не оставил ни счетов, ни драгоценностей, а его материальное наследство оказалось ничтожным.

Зарплата лидера: 10 000 рублей в месяц

Финансовое положение Сталина формально было зафиксировано. Его официальная месячная зарплата составляла 10 000 рублей – в десять раз больше, чем у высококвалифицированного рабочего или инженера. Из этой суммы он исправно выплачивал 300 рублей в качестве партийных взносов.

Однако эти цифры лишь отчасти отражали реальное положение. В условиях командной экономики и системы «спецраспределителей» деньги как таковые для высшей номенклатуры часто теряли обычную потребительскую ценность. Доступ к лучшим товарам, дачам, медицинскому обслуживанию и прочим благам обеспечивался вне денежного оборота.

Образ жизни: привычка к аскезе

Несмотря на доступ к любым ресурсам, личные потребности Сталина оставались более чем скромными. Об этом вспоминал и начальник его охраны Николай Власик: вождь мог носить поношенную, даже дырявую одежду и отказываться от новой, предпочитая привычные вещи.

Официальный опись имущества, составленная 5 марта 1953 года сразу после его смерти на Ближней даче, это подтверждает. В список вошли: несколько курительных трубок, шесть кителей и десять брюк, сберегательная книжка с остатком 900 рублей, отсутствие какой-либо наличности, драгоценностей или ценных бумаг.

Аналогичная картина была и на других многочисленных госдачах (их насчитывалось около 20), которые он использовал, но которым не владел.

Загадка расходов и миф о швейцарских счетах

Куда же девались значительные остатки от зарплаты? Этот вопрос остаётся без однозначного ответа. Часть средств, вероятно, уходила на мелкие личные расходы, подарки в узком кругу или неофициальные пожертвования (например, на поддержку детских домов, что иногда упоминается в мемуарах). Система «спецснабжения» делала крупные траты просто ненужными.

Распространённый миф о тайных миллионах Сталина в швейцарских банках, которые якобы унаследовала его дочь Светлана Аллилуева, не находит документального подтверждения. Как отмечает публицист Александр Колесник, исследовавший этот вопрос, наследникам фактически было нечего делить.

Наследство: 30 000 рублей на всех

При жизни политик не баловал своих родственников роскошными подарками. После себя «Отец народов» не оставил ни недвижимости, ни счетов в банках.

